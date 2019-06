Carola Rackete | Sea Watch 3 | Chi è | Capitana | Ong | Migranti

Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, la ong olandese con 42 migranti a bordo, ferma dal 12 giugno fuori dalle acque italiane ha le idee chiare: “Forzo il blocco ed entro a Lampedusa – le sue parole a La Repubblica -. Non ho altra scelta. Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell’uomo. Poi non avrò altra scelta che sbarcare a Lampedusa”.

Se dovesse forzare il blocco, però, la capitana rischierebbe l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, una multa e la confisca dell’imbarcazione. Insomma, rischia tanto.

Ma chi è Carola Rackete? Qual è la sua storia? Carola ha 31 anni ed è la capitana della Sea Watch 3. È tedesca, conosce quattro lingue, ha scritto una tesi sugli albatros e navigato sulle rompighiaccio.

Carola Rackete carriera

All’età di 23 anni è al timone di una nave a spaccare il ghiaccio del Polo Nord per uno dei maggiori istituti oceanografici tedeschi, ufficiale di navigazione per l’Alfred Wegener Institute. A 25 è secondo ufficiale a bordo della Ocean Diamond, a 27 stesso ruolo nella Aretic Sunrise di Greenpeace.

Appena trentenne comanda piccole barche per escursioni nelle isole Svalbard, nel mare Glaciale Artico. Carola collabora con la Sea-Watch dal 2016. In passato ha lavorato anche con la flotta della British Antartic Survey e nell’estate del 2018 ha navigato nelle acque gelate dell’arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe.

Infine il Mediterraneo. Dal 14 giugno 2019 si trova al largo di Lampedusa senza poter entrare nelle acque territoriali italiane. “Il governo italiano ha emanato un nuovo decreto legge che ci impedisce di entrare nelle acque territoriali, in contrasto con la legge del mare. Ma in questo modo non abbiamo alcuna opzione per sbarcare le 43 persone ancora a bordo, che sono sempre più preoccupate del loro futuro”. Carola Rackete nei giorni scorsi ha rifiutato di riportare i migranti in Libia.

