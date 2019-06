Il Chandler di Friends riappare in pubblico irriconoscibile dopo 2 anni: fan in ansia | FOTO

Matthew Perry oggi – Molti appassionati della serie tv “Friends” saranno rimasti amaramente colpiti dalle ultime immagini diffuse dai media statunitensi di Matthew Perry, il Chandler Bing della celebre serie televisiva.

Erano due anni che l’attore non si vedeva in giro e le immagini scattate a Manhattan, New York, certo non rincuorano i fan: Perry è apparso quanto mai trasandato, con le unghie lunghe e sporche, visibilmente ingrassato e con l’aria spenta.

Purtroppo il 49enne del Massachusetts ha avuto dei seri problemi di dipendenze e, forse, queste foto testimoniano una triste verità ossia che non le abbia ancora superate. Fu lo stesso Perry, tempo fa, a raccontare i suoi fantasmi: “Bevevo un litro di vodka e prendevo trenta pillole al giorno”. Risale al 1997 il primo ricovero in rehab dell’attore per la sua dipendenza da alcol, droga, antidepressivi e antidolorifici. Il Chandler di “Friends” non ha mai nascosto questo lato della sua vita e, anzi, ha ammesso di essere imprigionato in questo inferno. Non solo, l’attore ha anche confessato di aver vissuto i momenti più difficili della sua vita proprio durante le riprese della serie tv che l’ha reso famoso. “Sembrava avessi tutto, eravamo ovunque, da fuori ogni cosa era perfetta, ma io già soffrivo di alcolismo e la cosa è peggiorata. Non ricordo molto del periodo fra la seconda e la sesta stagione, ero un po’ fuori di me – ha raccontato Perry – Non riuscivo a smettere, ma le cose andavano così male che non riuscivo neanche a nasconderlo”.

Poco meno di un anno fa Matthew Perry era stato ricoverato d’urgenza a Los Angeles per un intervento chirurgico dopo una perforazione gastrointestinale causata proprio dall’abuso di sostanze e alcol.

