“Bella Ciao”: l’omaggio di Madonna ai partigiani antifascisti

Madonna Bella ciao | Madonna, la regina del pop mondiale, nel suo nuovo lavoro ancora una volta decide di stupire tutti anche con un omaggio all’inno partigiano Bella ciao.

“Sì, è il mio omaggio ai partigiani”- rivela a Il Messaggero – in occasione di un incontro con la stampa italiana.

A fare da sfondo alle confessioni di Madonna su Madame X un esotico e misterioso club londinese nella zona di Marylebone.

Tra fermento politico e sperimentazione musicale, miss Ciccone sarà a New York come testimonal del Pride, a 50 anni dai moti di Stonewall.

“Confesso che per un attimo, continua nell’intervista, ho pensato di candidarsi presidente Usa: farei di sicuro meglio di Trump”.

E nei testi delle nuove tracce Madonna non resta certo a guardare ma si espone in prima linea su temi come la diffusione delle armi in America in God Control o a difesa di Israele, delle donne stuprate, dei gay, o dei bambini sfruttati in Killers Who Are Partying.

Di sicuro Madame X è un disco politico come conferma lei stessa: “La musica deve essere politica, io lo sono e spero che altri seguano. C’è bisogno di voci critiche come quelle di John Lennon e Bob Marley”.

Madonna Bella ciao | Madame X tour | In attesa dell’inizio del tour mondiale che partirà il prossimo 12 settembre, i fan italiani ancora non possono accaparrarsi il loro biglietto: manca infatti una data nel Belpaese.

Dopo il no della Scala di Milano e varie proposte tra cui quella del San Carlo a Napoli, Madonna non demorde: “La voglio e non me l’hanno data. Si apre alle novità, tranne che a Madame X. Sogno di esibirmi nei teatri dell’opera, non in posti moderni o palasport. Lì però non gradiscono gente come me, causa scompiglio”.

Jay-Z era uno spacciatore di droga, oggi è il primo rapper diventato miliardario

“Voi Berlusconi e noi Trump. Ma non farei scambio con Salvini”: Madonna bacchetta il vicepremier

Chi è Ed Sheeran, il nuovo re del pop mondiale