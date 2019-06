“Salvini, sali che mio marito non c’è”: spunta lo striscione indecente per il Capitano

Matteo Salvini striscione indecente | C’è balcone e balcone. Quelli da cui si esulta, quelli dai cui si insulta e quelli da cui si avanzano proposte indecenti.

Il nostro ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini li conosce bene tutti e tre. Difficile dimenticare l’esultanza euforica del suo omologo al governo Luigi di Maio quando, lo scorso settembre, fu trovato l’accordo giallo-verde sullo sforamento del deficit al 2,4 per cento e sul reddito di cittadinanza.

Altrettanto vivido nella memoria collettiva è il “movimento degli striscioni”, una sorta di moda propagatasi a macchia d’olio lungo lo Stivale che consisteva nell’accogliere Matteo Salvini, all’epoca in “tour elettorale” per le Europee, con striscioni poco lusinghieri.

Matteo Salvini striscione indecente | Esauritosi il movimento di “protesta degli striscioni” arriva finalmente un toccasana per l’ego dell'”uomo più desiderato d’Italia” (almeno secondo quanto risulta a Chiara Giannini, autrice del libro sul leader della Lega Io sono Matteo Salvini).

Arriva lo “striscione indecente”, l’avance lanciata al Capitano e prontamente ripostata sul profilo Twitter dello stesso.

“Salvini, sali che mio marito non c’è”, si legge su un lenzuolo bianco, con tanto di cuore rosso disegnato sopra.

Poco importa se, in realtà, si tratta di un fotomontaggio realizzato ad hoc per lusingare il vicepremier. Lui, lo pubblica comunque con orgoglio sulla sua pagina social, con tanto di commento: “C’è balcone e balcone. E a me, se non incitano alla violenza, piacciono tutti, belli e brutti. Tristi quelli che si prendono troppo sul serio”.

