Bella Thorne, sue foto hard finiscono sul web: hackerata e ricattata pubblica lei stessa gli scatti

L’attrice e cantante Bella Thorne è stata hackerata. Conosciuta per aver interpretato Cece Jones nella serie A tutto ritmo su Disney Channel, la giovane 21enne è stata vittima di un attacco hacker. Sul web sono state diffuse delle sue foto private rubate dal suo Snapchat in cui è totalmente nuda .

Bella Thorne aveva condiviso questi scatti “hot”con il suo ex fidanzato, ma ora sono diventate di dominio pubblico.

La ex cantate e attrice della Disney, per ribellarsi e non cedere al ricatto di chi se ha chiesto soldi per bloccare la diffusione delle sue foto nuda sul web, ha deciso alla fine di pubblicare tutto lei stessa.

A prendere le sue difese è anche l’attuale fidanzato di Bella Thorne, Benjamin Mascolo, Benji del gruppo il “Benji e Fede”. “Per chi non lo sapesse. La mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet”, ha scritto il compagno su Twitter.

“Ha contattato la polizia e suoi avvocati – ha aggiunto – i quali hanno iniziato a indagare ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale. Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno stronzo infame e criminale. Sono molto orgoglioso di lei perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi”.

Bella Thorne ha pubblicato tutto sul proprio profilo Twitter, e ha mostrato anche le conversazioni con il suo “hacker”. “Fanc**o a te ed al potere che pensavi di avere su di me – ha aggiunto nel post – scriverò un libro su questa storia”.

