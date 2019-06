Non ricordi il titolo del film? Ecco il motore di ricerca che ti aiuta a trovarlo

Film titolo motore di ricerca – Fine giornata, il divano ti aspetta, la cena take-away è già scaldata e non vedi l’ora di vedere un bel film in relax: peccato, il sogno s’infrange per un motivo, il titolo proprio non ti viene in mente. Ma niente paura, esiste un motore di ricerca per i film di cui non si ricorda il titolo.

Si chiama Whatismymovie ed è il frutto del lavoro di una giovane start-up finlandese, Valossa, proveniente dalla University of Oulu, specializzata in intelligenza artificiale, programmazione neuro-linguistica e algoritmi di ricerca video.

Film titolo motore di ricerca | What is my movie | come funziona

I creatori del motore di ricerca hanno inserito nella piattaforma circa 40mila film in lingua inglese dal 1900 a oggi. Il modus operandi della ricerca titolo è molto semplice: basta digitare la parola chiave o la frase del film che ricordiamo e in pochi secondi si hanno tutte le possibili pellicole da noi ricercate.

In più è stata aggiunta la possibilità di effettuare una ricerca vocale che funziona in modo analoga a quella tramite scrittura.

Alla fine della ricerca il motore chiede, se si vuole, di lasciare un feedback sul funzionamento dell’intero sistema. “Good match” o “bad match”: pochi secondi e si può ufficialmente dare inizio alla serata film, pop corn e divano.

