OROSCOPO DI DOMANI 8 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 8 giugno 2019:

Oroscopo di domani sabato 8 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, finalmente siete tornati ad essere ottimisti e pieni di vitalità dopo un periodo un po’ complesso.

Lo stress in questa settimana vi ha accompagnato, ma per fortuna è arrivato il weekend: rilassatevi in compagnia dei vostri cari.

Cari Toro, in questo sabato 8 giugno siete particolarmente nostalgici. Una persona che non fa più parte della vostra vita vi mancherà molto.

Se però ci tenete davvero e volete riconquistarla, datevi da fare.

Oroscopo di domani 8 giugno 2019 | Gemelli

Domani l’oroscopo con la Luna in Leone vi porterà ad essere quasi dipendente dallo shopping. Attenti a non spendere oltre le vostre possibilità.

In generale una giornata positiva rispetto agli ultimi giorni. Non mancano ancora però i problemi da risolvere.

Cari Cancro, inizia per voi domani 8 giugno 2019 una fase di grande recupero soprattutto in campo professionale.

Favoriti nuovi incontri e collaborazioni per chi vuole cambiare vita. Ma non perdete mai la vostra proverbiale prudenza.

Siete in ripresa dopo un maggio molto complesso, ma ancora i problemi non sono totalmente risolti, soprattutto in amore.

Da domenica non avrete più Venere in opposizione per cui le cose potrebbero migliorare.

Oroscopo di domani 8 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, potrebbero arrivare interessanti proposte soprattutto a livello lavorativo. Valutatele con attenzione.

Ultimamente vi siete fatti prendere troppo dall’ansia: cercate di ritrovare la serenità perduta. Il weekend serve anche a questo.

In questo fine settimana staccate un po’ la spina dalla solita routine e ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Uscite, fate nuovi incontri e divertitevi. Siete molto socievoli ma attenzione a non dare troppa confidenza alle persone sbagliate.

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani vi vede come uno dei segni più stressati dello zodiaco. Avete proprio bisogno di una pausa.

Ricaricate le pile evitando in ogni modo discussioni con chi vi sta intorno per non innervosirvi senza motivo.

Oroscopo di domani 8 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questioni da chiarire in amore: se ci sono problemi che vi trascinate da tempo, parlate direttamente con il vostro partner.

Una bella cena a lume di candela o un viaggio in coppia possono favorire a ritrovare serenità.

Amici del Capricorno, per voi secondo l’oroscopo domani sabato 8 giugno è una giornata ancora sottotono.

Tanti i problemi da chiarire a livello lavorativo e che vi tolgono la serenità. Ansia anche per l’aspetto economico.

La Luna in opposizione vi crea più di qualche agitazione. Attenzione soprattutto a non spendere più del dovuto.

L’aspetto economico in effetti vi preoccupa più del dovuto. Vorreste fare più di quanto potete permettervi.

Marte in Cancro vi dà grande vigoria se state cercando di rinsaldare dei rapporti un po’ logori. Soprattutto a livello sentimentale.

Siete molto presi dal lavoro, ma attenzione a non trascurare gli affetti più cari.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 8 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

