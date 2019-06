🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 6 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Music Awards 2019 | Olanda-Inghilterra | All together now | The departed

ASCOLTI TV 6 GIUGNO 2019 – GIOVEDÌ – Cine,a show, musica e molto altro. Varie le scelte a disposizione dei telespettatori nella serata di ieri 6 giugno 2019. Rai 1 proponeva la seconda e ultima serata dedicata alla grande musica con i Seat Music Awards. Sul palco dell’Arena di Verona si sono alternati grandi artistiche si sono distinti per i successi dei loro dischi e concerti nell’ultimo anno.

Un’occasione anche per lanciare e conoscere i grandi successi che spopoleranno nel corso di questa estate.

Canale 5 puntava invece sullo show di Michelle Hunziker All together now, in calo di ascolti dopo un buon esordio. Spazio al calcio su Rai 3 con la Nations League e la semifinale Olanda-Inghilterra. Su Italia 1 il film di Martin Scorzese The departed. Ecco gli ascolti completi della serata di ieri 6 giugno 2019.

Gli ascolti televisivi, giorno per giorno

Ascolti tv 6 giugno 2019 | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv 6 giugno 2019 | Giovedì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Notizia in aggiornamento