Cannabis light, attesa la sentenza della Cassazione

Cannabis light Cassazione | Cassazione cannabis | Cannabis legale Italia

Cannabis light Cassazione – Il 30 maggio è attesa la sentenza della Cassazione sulla cannabis light: i giudici dovranno decidere se la vendita della marijuana leggera è lecito o meno ed entro quali limiti.

La questione ha tenuto banco per diversi giorni a inizio maggio, dando vita ad una nuova querelle tra i due vicepremier e uno scambio di accuse tra leghisti e pentastellati [qui il riassunto]

Ma come siamo arrivati fino a qui e perché la Corte è stata chiamata in causa?

Cassazione cannabis | Il caso delle sentenze opposte

Il 30 maggio la Cassazione si riunisce a Sezioni unite per risolvere un vero e proprio paradosso creato da due diverse sentenze espresse dalla Sesta e dalla Quarta sezione penale.

La prima ha stabilito che la vendita di marijuana light è lecito, la seconda che non lo è. Il compito di dirimere la questione e dettare una linea di interpretazione comune spetta quindi alla Cassazione (qui un approfondimento sulle differenze con la marijuana).

Cannabis legale Italia | Il limite del Thc

Un altro problema all’ordine del giorno riguarda il limite di Tch – la molecola responsabile degli effetti psicoattivi della cannabis – considerato ammissibile.

Alcuni interpretazioni della giurisprudenza indicano come limite massimo quello dello 0,2 per cento: la legge n. 242 del 2016, con cui il Governo italiano ha recepito una norma dell’Ue, stabilisce che oltre lo 0,2 per cento di Thc il coltivatore perde il diritto agli aiuti comunitari.

In molti si sono però espressi contro questa interpretazione, facendo notare che il limite del 0,2 per cento era stato introdotto per tutelare la crescita della produzione della canapa, ma che non aveva la pretesa di determinare cosa potesse essere definito droga o cosa no.

Inoltre il comma 4 della stessa legge prevede una deroga al limite del o,2 per cento, che può essere portato fino allo 0,6. Tale modifica si è resa necessaria perché il livello di Thc aumenta o diminuisce in base alla temperatura del luogo in cui è coltivata.

Più alta è la temperatura, più elevato sarà il livello di Thc, per cui vi sarà sempre una differenza tra le coltivazioni del Nord e del Sud dell’Europa.

A ciò si aggiunge il fatto che il livello di Tch può essere rilevato solo alla fine del ciclo biologico della pianta, per cui il coltivatore saprebbe solo all’ultimo se il suo prodotto è adatto o meno al mercato. Correndo anche rischi a livello penale.

Cannabis shop | Cosa è legale vendere

La Cassazione è chiamata anche a decidere cosa sia possibile vendere e cosa no.

Secondo alcune interpretazioni il limite dello 0,2 o 0,6 per cento si applica solo ai prodotti lavorati e non anche ai fiori della canapa, considerati invece stupefacenti.

La legge 242 del 2016 aveva però l’obiettivo di proteggere in toto la filiera della canapa, per cui anche l’infiorescenza dovrebbe rientrare tra le parti commerciabili della pianta.

Il destino dei cannabis shop

La sentenza del 30 maggio avrà effetti anche sui tanti cannabis shop aperti in Italia negli ultimi anni.

Le diverse interpretazioni della Quarta e della Sesta sezione della Cassazione ha infatti messo in pericolo questi negozi, che possono essere chiusi o restare aperti a seconda della sentenza che si decide di seguire (Cosa vendono esattamente i cannabis shop).