NEMICHE PER LA PELLE FILM – Arriva un nuovo film su Rai 1 e risponde al nome di Nemiche per la pelle. Protagoniste fianco a fianco sono Claudia Gerini e Margherita Buy, due volti conosciuti e apprezzati del cinema italiano.

La pellicola, datata 2016, arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 29 maggio 2019, pronto a sfidare la concorrenza di Live Non è la D’Urso su Canale 5.

Di cosa parla Nemiche per la pelle? E qual è il cast?

Nemiche per la pelle film | Trama

Due donne si odiano a morte sin da principio. Lucia e Fabiola non riescono a tollerarsi a vicenda, ma ben presto la loro rivalità dovrà essere messa da parte.

Lucia è l’ex moglie di Paolo, mentre Fabiola è colei che l’ha sposato per seconda. Le due donne, così diverse eppure con un punto in comune imprescindibile, sono costrette ad avvicinarsi a causa della morte improvvisa di Paolo.

L’uomo ha lasciato in eredità alle due donne il suo unico figlio, avuto in circostanze misteriose: nessuno sa di chi sia quel bambino, né dove sia nato. Figurarsi, dunque, scoprirne la madre biologica.

Incastrate in questo terribile schema di responsabilità, Lucia e Fabiola devono accudire Paolo Junior. Prima di morire, l’uomo si era rivolto al suo amico avvocato Stefano, nonché gestore delle finanze di Fabiola, e l’aveva incaricato di consegnare una lettera alle due donne, in caso di scomparsa prematura, per informarle di questa decisione.

Le due donne devono imparare a mettere da parte il proprio astio per prendersi cura congiuntamente del bambino. Entrambe sono così inadeguate alla maternità, non avendo mai avuto figli, e quest’improvvisa responsabilità le pone nuovamente sul piede di guerra.

Nemiche per la pelle film | Cast

Chi fa parte del cast di Nemiche per la pelle? Le due protagoniste, Lucia e Fabiola, sono interpretate da due attrici molto amate dai cinefili italiani.

Fabiola è interpretata da Claudia Gerini, un’attrice che si è affermata al fianco di Carlo Verdone recitando in “Grande, grosso… e Verdone” ma che nella sua carriera ha spaziato anche tra tv e musica. La Gerini infatti è comparsa al fianco d Pippo Baudo come conduttrice del Festival di Sanremo, ma ha anche cantato nell’album di Claudio Baglioni “Q.P.G.A”. Tra i vari film della sua recente carriera ricordiamo Ammore e malavita, A casa tutti bene, Dolceroma e Non sono un assassino. In tv, invece, l’abbiamo vista nella serie Suburra.

A interpretare Lucia – la prima moglie – è Margherita Buy, vincitrice di sette David di Donatello e sette Nastri d’Argento. La Buy è conosciuta come una delle migliori attrici italiane e ha recitato in film come “Le fate ignoranti”, “Caterina va in città”, “Viaggio sola” e “Mia madre”.

Nel cast di Nemiche per la pelle compaiono anche Andrea Bosca come Ruggero e Pia Engleberth come la Suora.

Nemiche per la pelle film | Trailer

Nemiche per la pelle è stato prodotto dalla collaborazione tra Bianca Film e Rai Cinema. Il film è arrivato nelle sale italiane il 14 aprile 2016 grazie alla Good Films e mercoledì 29 maggio 2019 arriva in prima serata su Rai 1.

