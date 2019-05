Governo news 28 maggio | Elezioni europee | Di Maio | Salvini

Il vicepremier Matteo Salvini plaude al risultato ottenuto alle Elezioni europee, quel 34 per cento che ha innalzato la Lega a primo partito in Italia rendendo il ministro dell’Interno il candidato che, con oltre 2 milioni di voti in tutto il paese, guadagna il maggior numero di preferenze. Il Movimento 5 Stelle ottiene una clamorosa sconfitta, il Partito Democratico rialza i toni della competizione mentre ottiene un discreto risultato Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. Non benissimo, invece, Forza Italia.

Il giorno dopo lo scrutinio dei voti della lunga notte dell’Unione europea, si iniziano a definire le nuove dinamiche interne al governo giallo-verde, oltre a quelle che porteranno alla formazione del nuovo organo esecutivo dell’Unione Europea.

Salvini news | Elezioni europee

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini non ha risparmiato commenti entusiastici sul risultato ottenuto alle Europee. “Da oggi siamo a Bruxelles a definire quello che sarà il nuovo gruppo. Spero in 100-150 parlamentari. Del resto la Lega è prima in Italia, Marine Le Pen prima in Francia, Nigel Farage primo in Gran Bretagna, Victor Orban primo in Ungheria e Jaroslaw Kaczynski è primo in Polonia” ha dichiarato il leader del Carroccio riferendosi alla nuova formazione dei gruppi nel parlamento europeo. (Qui l’articolo completo)

Quanto ai punti della sua agenda di governo, aveva affermato: “La revisione della Tav era nel contratto di Governo, penso che la quota europea dovrà aumentare e contratterò per questo. Se comunque la Lega ha il 36 per cento dei voti in Piemonte come sembra, quasi il triplo dei M5S, vuole dire che i piemontesi si sono espressi chiaramente. Il voto non è referendum ma poco ci manca” aggiungendo che “il contratto di governo non si stralcia”.

Di Maio news | Elezioni europee

Toni mesti, invece, in casa Movimento 5 Stelle. Il leader pentastellato commenta così i risultati il voto per rinnovare il Parlamento europeo: “Le elezioni europee sono andate male. Dai risultati prendiamo una grande lezione: impariamo e non molliamo. È evidente che molta della nostra gente non è andata a votare. C’è chiaramente molto da fare ancora e adesso ci sono promesse da mantenere e da realizzare”.

Lunedì 27 maggio si è tenuto al Mise un vertice tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il vicecapo della segreteria del vicepremier Luigi Di Maio e socio di Rousseau, Massimo Bugani, e un vertice di esponenti pentastellati e dello staff della comunicazione con il capo politico M5s. “C’è bisogno di una riorganizzazione del M5s? Si questo penso di si” ha affermato Bugani.