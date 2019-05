Inter Empoli diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER EMPOLI DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Inter ed Empoli, gara valida per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2018-2019, in programma domenica 26 maggio 2019 alle ore 20,30.

INTER EMPOLI DIRETTA LIVE

Inter Empoli Pre partita

Oggi alle ore 20,30 Inter ed Empoli scendono in campo a San Siro per la 38esima e ultima giornata della Serie A Tim 2018 2019. Partita importantissima per entrambe le squadre: da una parte i nerazzurri in piena lotta Champions; dall’altra i toscani in piena lotta salvezza. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

Inter Empoli diretta live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le scelte di Spalletti e Andreazzoli? Ecco le probabili formazioni di Inter Empoli:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

All. Spalletti

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo.

All. Andreazzoli

Inter Empoli diretta live | Come è finita all’andata? | Sintesi e gol

Come è finita all’andata? Chi ha vinto? Chi ha segnato? Ecco la sintesi completa della sfida e tutti i gol. Nel girone di andata, il 29 dicembre scorso, l’Inter ha portato a casa la vittoria, con il gol decisivo di Keita Balde al 73′.

Inter Empoli diretta live | Statistiche

Ecco alcune statistiche su Inter Empoli:

L’Inter è la squadra che ha guadagnato meno punti da situazione di svantaggio in questo campionato (due). L’Empoli è quella che ne ha persi di più da situazione di vantaggio (27).

L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A, solo una volta nella loro storia i toscani hanno ottenuto quattro successi di fila nel massimo campionato, nel dicembre 2015.

Le ultime 10 gare di chiusura di un campionato dell’Inter hanno visto in media 4.9 reti a incontro; nelle otto più recenti inoltre i nerazzurri hanno sia segnato che subito gol (4V, 4P).

I nerazzurri hanno ottenuto 11 successi in 12 gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A (1P), segnando almeno due gol 10 volte (32 reti complessive).

L’Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l’Empoli in campionato, è la striscia in corso di successi più lunga per i nerazzurri contro un avversario di questa Serie A.

L’Inter ha vinto 10 delle ultime 11 partite in Serie A contro l’Empoli (1N), comprese tutte le ultime sei. L’ultima vittoria dei toscani nel massimo campionato contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2006 (1-0), con Luigi Cagni in panchina.

