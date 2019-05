Elezioni europee Austria 2019 risultati | Risultato voto in tempo reale

Elezioni europee Austria 2019 risultati – I cittadini austriaci hanno diritto a eleggere 18 europarlamentari su 751. Alle urne sono stati chiamati circa 6,5 milioni di persone degli 8,9 milioni di abitanti.

Nel tardo pomeriggio di domenica 26 maggio, alla chiusura delle urne, sono stati resi noti i primi exit poll. Il partito del cancelliere Kurz è in testa. Terzo posto per Strache. Qui tutti gli aggiornamenti sugli exit poll.

Ad aver partecipato alla tornata elettorale sono stati anche i cittadini che hanno compiuto i 16 anni di età che si siano iscritti alle liste elettorali entro il 12 marzo di quest’anno. L’Austria è l’unico paese dell’Unione Europea insieme a Malta che permette ai sedicenni di votare.

I dati disponibili finora – I risultati ufficiali delle elezioni sono attesi per domenica 26 maggio nella notte.

I temi – La campagna elettorale europea è stata in realtà oscurata dalla crisi di governo, iniziata dopo le dimissioni del vice cancelliere e leader del partito nazionalista e di destra populista Fpoe Heinz-Christian Strache. Le Europee, dunque, sono state più che altro un pretesto per parlare di politica interna e per testare la “salute” dei vari partiti in vista delle prossime elezioni politiche.

Elezioni europee Austria 2019 risultati | I partiti

Sei partiti si sono contesi l’ingresso all’Europarlamento. Solo il partito che è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 4 per cento, anche se per una questione tecnica si calcola che la quota possa essere del 5,6 per cento, approderà a Bruxelles.

I partiti principali – I partiti principali sono tre: il Partito Popolare, il Partito Socialdemocratico e il Partito delle Libertà.

Elezioni europee Austria 2019 risultati | I sondaggi

Secondo i sondaggi, il partito che dovrebbe ottenere più voti è il Partito Popolare con il 30 per cento delle preferenze. Subito dopo dovrebbe piazzarsi il Partito Socialdemocratico con il 27 per cento e il Partito delle Libertà con il 23 per cento. Neos e Verdi dovrebbero ottenere l’8 per cento, mentre la lista Initiative 1 Europa dovrebbe rimanere fuori totalizzando appena l’1 per cento.

Elezioni europee Austria 2019 risultati | I risultati nel 2014

Nel 2014, il Partito Popolare è risultato essere il partito più votato con quasi il 27 per cento dei voti e 5 seggi assegnati. Il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 24 per cento, con 5 seggi ottenuti, seguito dal Partito delle Libertà, fermo a quota 19 per cento con 4 seggi.

I Verdi, invece, hanno preso il 14 per cento, ottenendo 3 rappresentanti all’Europarlamento, mentre Neos si era fermato all’8 per cento con 1 seggio assegnato. Quattro partiti, Eu-Stop, Europa Differente, I Conservatori Riformisti e Alleanza per il Futuro dell’Austria, invece, hanno ottenuto meno del 3 per cento, rimanendo fuori del Parlamento europeo.

Elezioni europee Austria 2019 risultati | Sebastian Kurz

Sebastian Kurz (qui la sua biografia) è l’uomo chiave di queste elezioni europee in Austria. Capo del Partito Popolare, nel 2017 è arrivato all’apice della sua carriera vincendo le elezioni e diventando, così, il nuovo cancelliere austriaco ad appena 31 anni. Tuttavia per governare il paese, Kurz ha dovuto stringere un accordo di coalizione con il movimento di estrema destra Partito delle Libertà, guidato da Heinz-Christian Strache, nominato vice cancelliere.

Quest’ultimo il 18 maggio scorso ha rassegnato le dimissioni in seguito alla diffusione di un video che ha mostrato i legami del leader del partito di estrema destra con Mosca.

Questo ha portato a una crisi di governo e all’annuncio del presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen di elezioni anticipate.

Sebastian Kurz, dunque, intende allargare il proprio consenso, sfruttando lo scandalo che ha coinvolto il Partito delle Libertà e tentando di pescare voti dal loro elettorato.

Le elezioni europee, dunque, sono un test per Kurz per verificare la propria forza elettorale e tentare di capire anche come muoversi in previsione delle politiche.

In Austria, infatti, è in vigore un sistema proporzionale puro e per governare da solo, Kurz dovrebbe ottenere il 50 per cento dei voti. Il cancelliere, dunque, molto probabilmente dovrà di nuovo allearsi con qualcuno per risalire al potere. Il test europeo dovrebbe dargli un’indicazione in questo senso.

Elezioni europee Austria 2019 risultati | Partito Socialdemocratico

Anche per il Partito Socialdemocratico quello europeo è un test elettorale molto importante. Dopo diversi anni di governo, infatti, il partito dal 2017 si trova all’opposizione e da qualche mese ha anche una nuova guida: quella di Pamela Rendi-Wagner, eletta segretario nello scorso novembre.

Capolista alle europee, invece, è Andreas Schieder, già vicepresidente del partito e capogruppo nel parlamento austriaco.

Elezioni europee Austria 2019 risultati | Il post Strache

Gli occhi di tutti, però, sono puntati sul Partito delle Libertà. Dopo lo scandalo del video, che hanno portato alle dimissioni di Heinz-Christian Strache da vice cancelliere ma anche da segretario del partito di estrema destra che guidava da 14 anni, il Partito delle Libertà è ora in mano a Norbert Hofer, ministro dei Trasporti.

Il partito di estrema destra, alleato al Parlamento Europeo con la Lega nel gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà, potrebbe subire un’emorragia di voti.

Il partito, il cui slogan è “Più Austria, meno Europa”, ha basato tutta la sua campagna elettorale sull’euroscetticismo e sul contrasto all’immigrazione. Inoltre Hofer ha promesso una radicale riforma dei trattati Ue. Obiettivo di Hofer è quello di limitare i danni in attesa di riorganizzarsi in vista delle politiche.

