Nuova bordata della Gruber a Salvini in diretta tv: la giornalista bacchetta (ancora) il vicepremier

Lilli Gruber Salvini | La giornalista Lilli Gruber torna a “bacchettare” il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Dopo lo scontro mediatico dello scorso 8 maggio, la conduttrice del talk politico Otto e Mezzo ha riaperto la discussione con il leader della Lega di nuovo ospite nella sua trasmissione.

“Il famoso mazzo di fiori di scuse che mi aveva promesso non è mai arrivato. Se tutte le promesse elettorali sono così farlocche come il mazzo di fiori per me, non sono messi tanto bene i suoi elettori”. La Gruber lancia una “frecciatina” pungente a Salvini.

E torna sulla “falsa” promessa del ministro, quella di recapitarle il famoso mazzo di fiori in segno di pace dopo l’iniziale rifiuto di Salvini all’invito della Gruber in puntata l’8 maggio.

In quell’occasione Gruber aveva deciso di non ospitarlo dopo che Salvini aveva fatto una battuta sulla giornalista durante un comizio.

“Non ho mica voglia ma domani devo andare da Lilli Gruber… simpatia portami via”, aveva detto Salvini in un raduno in Brianza.

La risposta conduttrice La7 fu: “Può andare a casa o andare a lavorare al Ministero … Ne fa una questione di simpatia, ma è stato lui a proporsi”.

Alla fine Salvini si era presentato a Otto e Mezzo e la giornalista lo aveva bacchettato: “Mi sarei aspettata delle scuse e un mazzo di fiori”. La replica del vicepremier fu: “Le voglio un sacco di bene, anche se non ho tempo di guardare la sua trasmissione ritengo che è equilibrata”.

Lilli Gruber a quel punto gli aveva fatto notare che il suo comportamento non era “molto educato”. E il vicepremier aveva risposto: “Mi pagano non per essere educato ma per fare il ministro dell’Interno. Comunque le manderò non uno ma due mazzi di fiori”.

