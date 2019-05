Leonardo da Vinci eventi | Manifestazioni | Mostre | Anniversario morte | 500 anni

LEONARDO DA VINCI EVENTI ANNIVERSARIO MORTE – Uno dei grandi geni della nostra arte, Leonardo da Vinci, è morto 500 anni fa. Oggi, 2 maggio 2019, infatti, si celebra il 500esimo anniversario dalla sua morte.

Tanti gli eventi, le manifestazioni e le mostre in tutta Italia per celebrare le sue opere e la sua figura. Un calendario ricco di iniziative, per imparare a conoscere e apprezzare uno dei mostri sacri del Rinascimento italiano come Leonardo Da Vinci. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci eventi | Torino

Tanti gli eventi organizzati nella città di Torino in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo. Dal 16 aprile al 14 luglio 2019 i Musei Reali di Torino espongono 13 lavori autografi del genio del Rinascimento acquistati dal re Carlo Alberto oltre al Codice sul volo degli uccelli.

La mostra si intitola Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro: tra ile opere, il celebre Autoritratto, gli studi per la Battaglia di Anghiari, l’angelo per la Vergine delle rocce.

Leonardo da Vinci eventi | Milano

Il calendario di eventi di Milano è il più ricco in assoluto. Ben tre le mostre a Palazzo reale. Il meraviglioso mondo della natura, dedicata al rapporto tra l’artista e la natura della Lombardia del Cinquecento.

Leonardo enciclopedico contemporaneo è una mostra in cui vengono esposte le installazioni di Studio Azzurro, dedicate proprio a Leonardo. Infine La cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento, che dal 7 ottobre al 17 novembre porta a Milano il celebre arazzo dei Musei Vaticani con il Cenacolo leonardesco.

Due importanti appuntamenti, entrambi da maggio 2019, riguardano il Castello sforzesco. Nella Cappella Ducale la mostra Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza, con vari disegni dell’artista, mentre nella Sala delle Armi ci sarà il Museo virtuale della Milano di Leonardo, un percorso multimediale davvero suggestivo.

Leonardo da Vinci eventi | Firenze

Non poteva non esserci Firenze a celebrare Leonardo da Vinci. Da non perdere a Palazzo Strozzi la mostra dedicata a Verrocchio, il maestro di Leonardo, mentre dal 29 marzo al 24 giugno 2019 la sala dei Gigli ospita la mostra Leonardo e Firenze.

A Vinci, il borgo natio di Leonardo, segnaliamo la mostra Leonardo da Vinci. Le origini del Genio che espone la sua prima opera datata, il Paesaggio.

Leonardo da Vinci eventi | Roma

Infine a Roma alle Scuderie del Quirinale è possibile assistere alla mostra “Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza”, in scena dal 13 marzo al 30 giugno 2019. Un’occasione per scoprire un Leonardo inedito, diverso da quello di grande maestro chiuso in sé stesso.

