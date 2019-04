Il senatore leghista Pillon condannato per aver diffamato un’associazione Lgbt

Simone Pillon, senatore della Lega, è stato condannato dal Tribunale di Perugia per diffamazione nei confronti dell’associazione Lgbti Omphalos.

Pillon, promotore del contestato disegno di legge sull’affido condiviso dei figli e il loro mantenimento che porta il suo nome, era stato denunciato dall’associazione per alcune dichiarazioni sulle attività di Omphalos nelle scuole.

“Quelli di Arcigay vanno nei licei e spiegano ai vostri figli che per fare l’amore bisogna essere o due maschi o due femmine e non si può fare diversamente e…venite a provare da noi, nel nostro welcome group”, aveva detto il senatore.

Il presidente dell’associazione Omphalos, Stefano Bucaioni, ha commentato così la sentenza: “Siamo soddisfatti per la sentenza del Giudice che ha condannato per diffamazione l’Avvocato Simone Pillon, nel processo che lo vedeva imputato a seguito delle dichiarazioni contro le attività di Omphalos nelle scuole. Giustizia è fatta nei confronti di un personaggio che ha fatto dell’odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la sua ragione di battaglia politica”.

“Annunciamo sin da ora che utilizzeremo ogni centesimo del risarcimento per incrementare le iniziative contro il bullismo omofobico nelle scuole. Piaga sociale che necessita di sempre maggiore attenzione. Non possiamo non far notare a quanti, a Perugia con Pillon e a livello nazionale con Salvini, hanno stretto un’alleanza politica, che l’odio e le campagne false e diffamatorie nei confronti del prezioso lavoro delle associazioni LGBTI non pagano e che queste alleanze qualificano le proprie proposte”.

Ddl Pillon: cosa prevede il disegno di legge sull’affido condiviso dei figli