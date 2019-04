Quando Matteo Salvini era sposato: chi sono le donne della sua vita, prima di Verdini e Isoardi

Matteo Salvini è oggi fidanzato con Francesca Verdini [chi è] dopo una lunga storia con la conduttrice tv Elisa Isoardi. Ma nel passato del vicepremier ci sono almeno altre due donne: Fabrizia Ieluzzi e Giulia Martinelli. Sono loro le madri dei due figli del segretario della Lega: con la prima Salvini è stato sposato, la seconda è stata invece compagna del leghista per circa quattro anni.

Salvini e Fabrizia Ieluzzi

Fabrizia Ieluzzi è la ex moglie di Matteo Salvini ed è la madre del primogenito del leader leghista, Federico, nato nel 2003. Giornalista radiofonica di origini pugliesi, è stata sposata con Salvini dal 2003 al 2010.

Nonostante il divorzio, i due continuano a vedersi di tanto in tanto: nell’estate 2018, ad esempio, sono stati insieme in vacanza in Versilia con Federico e Mirta, l’altra figlia del vicepremier, avuta da Giulia Martinelli.

In una recente intervista alla Bbc Ieluzzi ha raccontato un aneddoto curioso del giorno del matrimonio: al momento del taglio della torta, Salvini e i suoi amici intonarono per scherzo a cori anti-meridionali. “Tutti i miei parenti hanno cominciato a fischiare”, ha ricordato.

Parlando con Vanity Fair nel 2015, inoltre, la donna espresse alcuni dubbi sui reali sentimenti dell’allora fidanzata del leader leghista, Elisa Isoardi: “Teo è un po’ ingenuo da questo punto di vista”, disse. “Ci sta che qualcosa ci sia stato con questa tizia, non ne ho idea, ma di certo non è una storia”.

Ieluzzi crede che l’anima gemella di Salvini sia invece Giulia Martinelli: “Da ex moglie, il mio giudizio vale doppio. Io sono pronta a scommettere che torneranno insieme”, ha affermato.

Salvini e Giulia Martinelli

Dopo il divorzio con Fabrizia Ieluzzi, Salvini è stato per circa quattro anni insieme a Giulia Martinelli, avvocata comasca classe 1979. Con lei il segretario della Lega ha avuto una figlia, Mirta, nata nel dicembre 2012.

Martinelli è un’esponente della Lega e lavora da diversi anni nell’amministrazione della Regione Lombardia. Dopo aver affiancato per diverso tempo l’ex assessora Maria Cristina Cantù, ora senatrice, è attualmente capo della segreteria del governatore Attilio Fontana.

La ex compagna di Salvini si è avvicinata alla politica durante l’adolescenza: “Mi ha sempre affascinato questo forte senso di comunità che univa tutti”, ha spiegato in un’intervista.

“Da mamma sola devo sapermi organizzare perché è un gran casino, ma ce la metti tutta perché un figlio è la cosa più bella del mondo”, ha raccontato.