Ieri, 28 marzo 2019, è andata in onda la prima puntata del Maurizio Costanzo Show, la storica trasmissione di Canale 5. Tra gli ospiti più attesi di questa prima puntata c’era sicuramente il vicepremier Matteo Salvini. Maurizio Costanzo ne ha approfittato per trattare con il ministro dell’Interno vari temi, dai suoi gusti musicali alle questioni più stringenti di politica e attualità.

Nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show, Salvini non ha fatto a meno di lanciare qualche stoccata ad alcuni fra i suoi più acerrimi nemici, tra cui Fabio Fazio. Rispondendo alla domanda di Costanzo che gli chiedeva fra quanto tempo secondo lui si sarebbe tornato al voto, il leader della Lega ha detto: “Fra tanto tempo! Tutti mi vogliono far litigare ma io sono in modalità zen – sottolinea – ormai non mi arrabbio più quando mi attaccano. Non mi fanno arrabbiare neanche Roberto Saviano, Laura Boldrini, Gad Lerner, Michele Santoro, Fabio Fazio. Chi se ne frega!”

Il celebre conduttore, a seguito degli applausi del pubblico in studio, ha voluto dissociarsi: “Non mi unisco a questo applauso contro Fabio Fazio e gli altri nominati”. Salvini ha subito risposto con un’altra stoccata: “Io non ho nulla contro Fabio Fazio – dice il vicepremier – Guadagna quattro milioni di euro all’anno per fare campagna elettorale. Non è un mio problema. Non lo invidio, gli auguro buona fortuna”.