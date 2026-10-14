Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 ottobre 2026

Questa sera, mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 21,15 sul Nove va in onda Il tavolo di Che tempo che fa, il programma dedicato alle conversazioni, alle chiacchiere e alle risate con gli ospiti di Fabio Fazio che con il suo “classico” Che tempo che fa continuerà ad andare in onda la domenica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Roberto Saviano aprirà lo spazio dedicato all’attualità con i commenti dei giornalisti sulle notizie della settimana. “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” amplia così in questa stagione il proprio racconto, portando in prima serata – in una formula rinnovata e arricchita di contenuti – un format che negli anni ha conquistato il pubblico con il suo originale mix di linguaggi, nel segno della sperimentazione. Ad affiancare Fabio Fazio in questa nuova prima serata ci saranno: Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Il tavolo di Che tempo che fa, in onda oggi, 14 ottobre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando) dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 21,15 se siete interessati alla diretta, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta oppure in differita tramite la connessione internet.