Il Volo – Uno per tutti: quante puntate, durata e quando finisce su Canale 5

Quante puntate sono previste per Il Volo – Uno per tutti? Il trio torna a Palazzo Te a Mantova per il secondo anno consecutivo per un nuovo spettacolo con tanti ospiti. Previste tre grandi serate in prima serata su Canale 5. A guidare le serate nel ruolo di conduttore e padrone di casa c’è Amadeus nella prima serata, Noemi nella seconda e Katia Follesa per la terza serata. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover che porteranno a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale. Sono previste tre grandi prime serate, a cominciare da mercoledì 14 ottobre 2026, per tre settimane. I concerti sono stati registrati il 24, 26 e 27 settembre. Appuntamento per tre mercoledì dal 14 ottobre 2026 su Canale 5 dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 14 ottobre 2026

Seconda puntata: 21 ottobre 2026

Terza puntata: 28 ottobre 2026

Durata

La durata della trasmissione è di circa tre ore, dalle 21.30 e circa, subito dopo La ruota della fortuna, fino a circa l’1 di notte.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Uno per tutti in tv e streaming? Appuntamento per tre settimane su Canale 5 alle ore 21.30 dal 14 ottobre. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.