Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 14 ottobre

Questa sera, mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In apertura, l’attualità politica: il discorso di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, le sfide dell’Europa e le emergenze italiane. In studio Gianni Riotta e Gian Micalessin. Il confronto politico prosegue con Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, e Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. Al centro della puntata anche l’immigrazione e le sfide dell’Europa, con un reportage dalla Svezia. Ne discutono Gianluigi Paragone e Marco Revelli. Uno sguardo anche agli Stati Uniti, con la scioccante proposta di trasmettere in diretta le esecuzioni capitali. In studio Maura Gancitano.

Intervista esclusiva a Giorgio Tranchida, marito di Maria Cristina Gallo, l’insegnante siciliana morta dopo aver atteso otto mesi per ricevere il referto di un esame istologico che rivelò un tumore già in fase avanzata. Una vicenda diventata simbolo della malasanità. Ampio spazio alla cronaca, con nuovi aggiornamenti sul giallo della ricina a Pietracatella, le ultime indagini, testimonianze e collegamenti dal luogo della tragedia. In studio Simonetta Matone, Riccardo Bocca e Anna Maria Giannini. A quarantuno anni dal sequestro dell’Achille Lauro, una pagina cruciale della storia italiana e delle relazioni con gli Stati Uniti, attraverso immagini e testimonianze. Roberto Inciocchi intervista Giovanni Minoli. Infine, un reportage di Roberto Inciocchi da Amatrice, per tornare nei luoghi del terremoto e raccontare i progressi della ricostruzione a dieci anni dal sisma.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.