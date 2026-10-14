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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2026 su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 14 ottobre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

La banda della minicar a Roma è uno dei temi al centro della puntata di oggi. Sono sei le vittime di un “gioco” molto pericoloso. Cinque hanno subito ferite lievi, ma l’attore Davide Iacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva. Cosa vogliono dimostrare questi ragazzi? Si tratta di una sfida social? Se ne parlerà con Serena Mazzini che da anni si occupa dei pericoli della rete. Verranno proposte testimonianze inedite.

La tragica morte di mamma e figlia a Pietracatella: chi le ha avvelenate con la ricina? La Procura, che ha aperto un fascicolo per duplice omicidio contro ignoti, ha disposto la perquisizione informatica dei computer di quattro scuole e di due studi per individuare chi può aver effettuato ricerche per procurarsi il veleno, per prepararlo e somministrarlo. Testimonianze e documenti inediti a “Chi l’ha visto?”.

Infine, la scomparsa di Barbara Corvi e l’omicidio di Angela Costantino. Due donne sposate a due fratelli, Roberto e Maurizio Lo Giudice. Per Angela c’è stata una sentenza definitiva, è stato un delitto “d’onore”. Per Barbara, dopo 17 anni, ancora nessuna verità: chi l’ha fatta sparire? Una risposta potrebbe arrivare il 5 novembre quando ci sarà l’incidente probatorio sulle cartoline che sono arrivate ai figli di Barbara otto giorni dopo la sua scomparsa. Chi le ha scritte? Tutte le novità con Raffaella Griggi e l’inviata Chiara Cazzaniga che da anni segue il caso. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 14 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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