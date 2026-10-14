Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che cambia collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. Nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Esperienze, caratteri e percorsi differenti, ma una sfida uguale per tutti: lasciare per una sera la propria identità e trasformarsi in una grande voce della musica. Ogni settimana cambieranno volto, voce, movenze, stile e presenza scenica. Trucco, parrucco, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio accompagneranno il lavoro degli Artisti fino al momento più atteso: l’ingresso in studio, quando la trasformazione dovrà essere completa. I protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Stasera Jasmine Carrisi vestirà i panni di Britney Spears, Maddalena Corvaglia sarà Emma, per Roberta Morise ci sarà Dua Lipa, Paola Perego assumerà le sembianze di Patty Pravo, Anna Pettinelli interpreterà Nada, Selma se la vedrà con Gloria Gaynor; Stefano Meloccaro si trasformerà in Umberto Tozzi, Max Paiella avrà il volto di Mahmood, Andrea Perroni si misurerà con Gino Paoli, e Vladimir Randazzo sarà Elton John. I “ragazzi incorreggibili” Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si confronteranno infine con Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali.

La giuria: i 4 giudici

A giudicare le esibizioni saranno le ‘novità’ Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Cristiano Malgioglio. Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Accanto a loro, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana, chiamato a entrare nel gioco e a stilare la propria classifica. Tra commenti, voti, battute e sorprese, la giuria sarà uno dei motori dello show e accompagnerà i protagonisti lungo tutte le nove serate. Il quarto giudice della prima serata sarà Geppi Cucciari.