È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 ottobre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 14 ottobre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 14 ottobre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 14 ottobre 2026

Clemente Mastella sarà intervistato da Bianca Berlinguer. Con il sindaco di Benevento, il racconto della sua vita dedicata alla politica e della malattia che ha rivelato pubblicamente nei mesi scorsi. A seguire, con l’avvocato Antonio De Rensis, spazio al caso di Garlasco: se da un lato il nuovo indagato Andrea Sempio si prepara a rispondere alle contestazioni della Procura di Pavia con cinque consulenze difensive, dall’altra, il lavoro dei RIS del 2007 è al centro del dibattito e si torna a discutere dei test effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. E ancora, prosegue l’inchiesta sulla situazione abitativa italiana, tra prezzi molto alti e alloggi difficili da trovare. Tra gli ospiti della serata, anche, Gad Lerner e Francesco Verderami.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 14 ottobre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.