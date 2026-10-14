Il Volo – Uno per tutti streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Dove vedere in tv e in streaming Il Volo – Uno per tutti? Il trio torna a Palazzo Te a Mantova per il secondo anno consecutivo per un nuovo spettacolo con tanti ospiti. Previste tre grandi serate in prima serata su Canale 5, a partire dal 14 ottobre 2026. A guidare le serate nel ruolo di conduttore e padrone di casa c’è Amadeus nella prima serata, Noemi nella seconda e Katia Follesa per la terza serata. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover che porteranno a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento con la prima puntata questa sera, 14 ottobre 2026, alle ore 21.30 circa – dopo La ruota della Fortuna – su Canale 5.

Il Volo – Uno per tutti streaming live

Se non siete a casa potete seguite il concerto in diretta streaming o recuperarlo in qualsiasi momento on demand su Mediaset Infinity.

Il Volo – Uno per tutti: quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Volo – Uno per tutti? Sono previste tre puntate, in onda per tre mercoledì dal 14 ottobre 2026 su Canale 5 dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.