LE IENE PUNTATA 26 MARZO – Come ogni martedì, anche questa sera torna con una nuova, attesa puntata Le Iene Show, su Italia 1. Il famoso programma Mediaset, giunto alla sua 22esima edizione, quest’anno raddoppia i suoi appuntamenti settimanali, con un episodio trasmesso la domenica sera e un altro il martedì.

Come tutti gli appassionati sanno, alla conduzione si alternano Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani (la domenica) e Nicola Savino e Alessia Marcuzzi (il martedì).

Una volta appurato chi saranno i conduttori della puntata di oggi, l’attenzione dei telespettatori va ai servizi in programma. Di cosa si parlerà nella puntata delle Iene di questa sera? Quali saranno i servizi principali? Ecco qualche anticipazione.

Le Iene puntata 26 marzo | Salvini contro Ramy

Tra i tanti servizi in programma oggi, le Iene torneranno ad affrontare il tema della tentata strage sul bus di Milano che settimana scorsa ha visto come protagonista Ousseynou Sy, autista di origini senegalesi accusato di tentata strage con l’aggravante del terrorismo per aver messo in pericolo di vita una scolaresca di 51 studenti delle scuole medie, messi in salvo soprattutto grazie alla prontezza del piccolo Ramy, che è riuscito a chiamare i carabinieri e sventare così l’attentato.

Il ragazzino, di origini egiziane, nei giorni successivi è finito nel tritacarne della retorica politica, diventando così suo malgrado uno strumento nello scontro ideologico sulla concessione del diritto di cittadinanza e sullo Ius Soli. A rispondere negativamente alle richieste di alcune forze politiche di concedere la cittadinanza a Ramy è stato lo stesso vicepremier e ministro dell’Inteno, Matteo Salvini, che ha invitato il ragazzino a “farsi eleggere per cambiare poi la legge“.

Il vicepremier, questa sera, sarà raggiunto al microfono dalla Iena Alessandro Di Sarno, che gli darà anche un cartello con la scritta “Sono un bullo”. Salvini, che sottolineerà di non avere alcuna intenzione di rivedere la legge sulla cittadinanza, racconterà i motivi dietro la sua scelta. Inoltre, il leader della Lega spiegherà di avere intenzione di raccontare il piccolo Ramy lontano dalle telecamere.

Le Iene puntata 26 marzo | Lo scherzo allo chef Bruno Barbieri

La puntata darà anche spazio a uno dei classici scherzi delle Iene, gli stessi che nelle scorse settimane hanno avuto come vittime i vari Lorenzo Insigne, Benedetta Parodi e tanti altri. Stavolta, a finire nel mirino del programma sarà lo chef pluristellato Bruno Barbieri.

Il celebre cuoco, conduttore di MasterChef Italia e di 4 Hotel, sarà condotto proprio in un albergo. La sua permanenza tuttavia, tra gatti morti sul davanzale, strani individui che parlano di cocaina e quella che sembra proprio un’orgia nella stanza accanto, si rivelerà davvero un incubo.

Le reazioni di Barbieri saranno davvero tutte da ridere. In mezzo ai tanti servizi di questa sera, questo scherzo merita sicuramente di essere visto. Appuntamento dunque su Italia 1, a partire dalle 21.10.