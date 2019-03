PASQUA 2019 RICETTE – Pasqua è proprio una delle feste più belle dell’anno: le vacanze, le ferie, la famiglia, le abbuffate, le uova e tutti gli altri dolci tipici, il divertimento. È così per tutti, tranne per chi deve preparare il pranzo della domenica.

Non c’è incubo peggiore, anche per chi ama cucinare: bisogna mettere d’accordo tante bocche, preparare delle pietanze che possano piacere a tutti. E poi, soprattutto, c’è sempre quell’incontrollabile voglia di stupire tutti con qualcosa di originale. In fondo, di complimenti non ci si sazia mai.

Dal momento che quella di quest’anno sarà una Pasqua alta, visto che cadrà solo il 21 aprile 2019, c’è più tempo per pensare a qualcosa di sfizioso da preparare per lasciare tutti a bocca aperta. Noi di TPI, da sempre cultori del buon cibo, abbiamo redatto un menu di Pasqua che può fare al caso vostro.

Ma non ci siamo fermati qui: raccolto per voi un paio di ricette davvero niente male per rendere la vostra festa davvero indimenticabile. Ce n’è per tutti i gusti: originali, locali, semplici, economiche, gourmet. Non vi resta che studiarle, prepararle e poi godervele.

Pasqua 2019 ricette | Antipasti

Partiamo dagli antipasti. In questo caso, la parola d’ordine deve essere stupire! Ci sono tante ricette sfiziose, da preparare davvero in pochi minuti ma che alla bontà uniscono anche una componente scenica che non può mancare nel vostro pranzo di Pasqua.

Un esempio? Che ne dite di queste frittatine cotte su un letto di pancetta? Guardate questa ricetta di GialloZafferano, davvero facile e molto gustosa.

Restando in tema uova – vero piatto forte della Pasqua – che ne dite di stupire i vostri commensali con delle vere e proprie composizioni con le uova sode?

Se non lo avete ancora capito, amiamo così tanto le uova sode a Pasqua che ve le proponiamo anche in un’altra variante: ripiene di tonno. Guardare per credere.

Passiamo invece ad altro. Un elemento che può arricchire molto la vostra tavola è questo scrigno di pasta brisée, ripieno di quello che più vi piace. Nella variante che vi mostriamo è ripieno di pancetta, wurstel e robiola. Ma potete anche farlo con speck e patate, broccoli e salsiccia, ricotta e spinaci e chi più ne ha più ne metta.

Concludiamo questa carrellata di antipasti con la pietanza di Pasqua per eccellenza, anche se locale: il casatiello napoletano. La ricetta è un po’ lunga, ma il risultato è assicurato!

Pasqua 2019 ricette | Primi piatti

Passiamo adesso ai primi piatti, un’assoluta istituzione di qualsiasi pranzo italiano, figuriamoci quello di Pasqua. Ecco perché il primo è sicuramente una portata da non sbagliare.

E a cosa pensiamo tutti noi quando vogliamo essere certi di non sbagliare? Ovvio, alle lasagne al forno. Un’ottima idea per il vostro pranzo pasquale. Potete prepararle con la vostra solita ricetta (per cui non avete bisogno di indicazioni), oppure in questa sfiziosa variante con melanzane e peperoni.

Passando invece alla tradizione pasquale del nostro paese, per tanti non è Pasqua senza agnello. Ecco perché vi proponiamo questa idea: un sugo a base di costine d’agnello, con una preparazione però più veloce del classico ragù.

Continuiamo la nostra rassegna con la ricetta della pasta fresca alla montanara, fatta con panna, noci, funghi e speck.

Volete stupire con un piatto più particolare? Che ne dite invece di questi gnocchi di zucca con burro fuso e pecorino romano?

Infine, dal momento che di loro non ci si stanca mai, vi proponiamo delle lasagne al salmone affumicato e zucchine. Una ricetta delicata e gustosissima.

Pasqua 2019 ricette | Secondi piatti

Andiamo adesso ai secondi, dove di certo spopola l’agnello, considerato forse il piatto di Pasqua per antonomasia, anche se esistono anche delle valide alternative.

Ci sono tanti modi di cucinare l’agnello per il pranzo di Pasqua. Noi ve ne proponiamo quattro varianti: al forno con patate e carciofi, costolette fritte o in padella e la coratella di agnello.

Non tutti però gradiscono il gusto dell’agnello, meglio dunque studiare anche qualcosa di alternativo. Che ne dite di un bel polpettone di Pasqua ripieno di uova sode?

Se siete invece già in clima scampagnata, la ricetta migliore è quella di preparare una buonissima salsiccia (o luganega) al forno con il pomodorino, a cui potete aggiungere il contorno che preferite. Semplice, ma buonissima.

Se in casa avete qualcuno che non mangia carne, però, è giusto non farsi trovare impreparati. Ecco dunque qualche idea: che ne dite di involtini di zucchine? A seconda dei gusti, potete anche togliere la provola.

L’ultima idea per un secondo di Pasqua da favola è quella di fare delle melanzane ripiene: nella ricetta che vedete sono senza carne, ma se volete potete anche aggiungere del macinato al ripieno.

Pasqua 2019 ricette | Contorni

Come contorno potete scegliere di utilizzare qualcuna delle ricette degli antipasti che avete escluso prima. Altrimenti, ecco altre due idee.

Potete fare delle patate alla savoiarda (con emmenthal). Che ne dite?

Oppure ancora delle melanzane gratinate al forno.

Pasqua 2019 ricette | Dolci

Finiamo questo gustosissimo excursus con gli immancabili dolci. Cosa preparare per il pranzo di Pasqua? Escluse le uova, che vi arrivano già belle confezionate, se volete stupire dovete puntare su altro.

Perché non provare, ad esempio, a preparare una colomba di Pasqua fatta in casa?

Oppure potete dedicarvi alle ricette regionali tradizionali. Un esempio? Le cuddure siciliane, un dolce sfiziosissimo.

Oppure ancora vi consigliamo di provare i fiocchi di neve al profumo di vaniglia e mandorla, ripieni di crema di ricotta (o di quello che preferite).

Non siete ancora soddisfatti. Provate con questi nidi di Pasqua al cioccolato e alla marmellata.

Infine, non può mancare una bella pastiera napoletana.

Insomma, dopo questa infinita carrellata di ricette, siamo certi che riuscirete a trovare quelle giuste per il vostro pranzo di domenica 21 aprile. Potete anche esagerare con le quantità, in fondo il giorno dopo è Pasquetta e molti di questi piatti si sposano benissimo anche da mangiare freddi, il giorno dopo.

