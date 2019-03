PASQUA 2019 LAVORETTI – Il bello della Pasqua sta anche nel poter liberare la propria fantasia. No, non soltanto per le ricette per il pranzo della domenica, ma anche e soprattutto per creare dei bellissimi lavoretti fai-da-te.

Un’attività che interessa soprattutto chi vuole abbellire la casa nel periodo delle feste, ma anche le maestre che così riescono a far fare qualcosa di diverso ai bambini a scuola, facendo loro confezionare anche dei regalini per le famiglie.

Come fare questi lavoretti di Pasqua? Non serve per forza svenarsi con le spese e andare a comprare appositamente tutto il materiale. Il bello del fai-da-te è che si sposa perfettamente con il riciclo. Si può dunque fare uso di tutti quegli oggetti abbandonati nelle varie stanze della vostra casa e metterli insieme in modo sapiente.

Si possono così confezionare dei cestini, delle uova imbottite, dei coniglietti e tutta una serie di oggetti del genere. Inoltre, c’è anche chi non disdegna fare dei lavoretti all’uncinetto o in feltro. Vediamone insieme alcuni esempi in vista della Pasqua di quest’anno.

Pasqua 2019 lavoretti | Addobbi fai-da-te

La cosa più bella dei lavoretti di questo tipo, come abbiamo detto, è quella di fare tutto da soli. Non si comprano quasi mai gli addobbi già fatti (nessuno ve lo vieta, ma è più divertente produrli da zero, magari in compagnia dei bambini), ma si utilizzano strumenti comuni come cartoncino, colori a tempera, carta crespa, forbici e così via.

In questo modo, cercando semplicemente le forme su internet e stampandole per usarle come modello o formina, è possibile realizzare ad esempio delle campane o dei coniglietti di carta da appendere alle finestre. Allo stesso modo, se in casa abbiamo delle piantine, possiamo decorarle con delle uova di cartapesta (o di feltro, o di pannolenci) decorate con i colori che più ci piacciono.

Un’altra idea molto carina è quella di realizzare delle galline di Pasqua, specie se riusciamo a farle diventare un contenitore per i nostri, gustosissimi ovetti di cioccolata. O ancora, le ghirlande di carta sono un’altra, bella alternativa.

Pasqua 2019 lavoretti | Per bambini

I bambini si divertono tantissimo a realizzare questi addobbi, dunque a seconda della loro età scegliete ciò che è più adatto a loro.

Se ad esempio il bambino è in età da scuola primaria, si può pensare a un segnaposto a forma di coniglietto pasquale. L’idea del segnaposto è ottima soprattutto se si fanno delle festicciole con tanti bambini. A quel punto si possono scegliere le forme più disparate, come ad esempio queste a forma di cestino.

Nel video qui sotto, inoltre, ci sono altre cinque idee originali per i vostri lavoretti. Tra queste, spicca quella di decorare un barattolo che avete in casa per farlo diventare un fantastico porta-ovetti a tema.

