ARIANA GRANDE 7 RINGS – Ariana Grande torna a far parlare di sé. La popstar ha infatti annunciato l’uscita del nuovo singolo, 7 rings, prevista per il 18 gennaio 2019. La nuova canzone introdurrà il suo quinto album intitolato Thank u, next, come l’omonimo brano che ha già riscosso un grande successo.

“Era una brutta giornata a New York e le mie amiche mi hanno portata da Tiffany. Abbiamo bevuto troppo champagne e ho comprato degli anelli per tutte.

È stato folle e divertente e mentre stavo tornando allo studio abbiamo pensato di scriverci una canzone e lo abbiamo fatto quello stesso pomeriggio”, ha risposto la cantante a una fan che su Twitter le chiedeva come ha trovato l’ispirazione per questo nuovo brano.

Dopo il successo del singolo Thank u, next, che l’ha portata per la prima volta nella sua carriera in cima alla Billboard Hot 100, e il singolo promozionale Imagine, Ariana Grande è pronta a scalare nuovamente le classifiche musicali di tutto il mondo.

Una curiosità: le amiche della cantante che erano presenti quando e’ nata la nuova canzone 7 rings saranno tutte presenti nel video musicale, diretto da Hannah Lux Davis.

Il quinto album di Ariana Grande prodotto da Tommy Brown e Max Martin sarà composto da tredici inediti e non prevede collaborazioni con altri artisti.

Ariana Grande 7 rings | Carriera | Canzoni

Divenuta famosa grazie al ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di successo di Nickelodeon Victorious e Sam & Cat, nel 2011 Ariana Grande ha firmato un contratto con Republic Records, pubblicando nel dicembre 2011 il primo singolo Put Your Hearts Up.

Il 28 aprile 2014 viene pubblicato Problem, singolo apripista del suo secondo album in studio, My Everything, pubblicato il 25 agosto 2014.

L’album ha venduto oltre 4,5 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il più grande successo della cantante, grazie soprattutto ai numerosi singoli estratti (Break Free, Bang Bang, Love Me Harder, One Last Time), che hanno scalato le classifiche di numerosi Paesi, diventando delle vere e proprie hit mondiali.