Oscar 2019 Nomination | Candidati | Film | Attori | Premi | Premiazione

OSCAR 2019 NOMINATION – Il 22 gennaio 2019 l’Academy Award renderà note le nomination per gli Oscar 2019, premiazione in programma per la notte (italiana) tra il 24 e il 25 febbraio 2019. Quali sono i film nominati? Quali i migliori attori o attrici? Di seguito l’elenco completo delle nomination agli Oscar 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Qui tutti gli aggiornamenti sulle nomination degli Oscar 2019. Nomination che verranno rese note il 22 gennaio 2019.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUGLI OSCAR 2019