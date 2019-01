J-Ax: “Sogno un mondo senza Salvini”. È scontro tra rapper e vicepremier

J-Ax si era detto “deluso da chi crea un allarme che non c’è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa”. E così nel giro di poche ore è arrivata pronta la replica del leader della Lega. Salvini già durante il video di auguri per la notte di Capodanno aveva rivolto alcune parole al famoso cantante, ma oggi è tornato alla carica. Nel suo stile. Dopo aver condiviso la notizia degli attacchi del rapper, si è limitato a inviare a J-Ax un “doppio bacione” con le due immancabili faccine a sigillare il tutto.