8 modi per smettere di rincorrere (una volta per tutte) chi non ti ama

Innamorarsi di qualcuno che non ricambia fa male. Secondo alcuni ricercatori il dolore che si prova in momenti come questi è reale, il rifiuto in amore infatti attiva nel nostro cervello gli stessi neuroni che individuano il dolore fisico.

Per superare il dolore di un amore non corrisposto e smetterla di rincorrere una persona che non ci fila restando in attesa di un segnale che non arriverà, ecco alcuni modi che possono aiutare a superare questa fase triste e riuscire ad andare avanti.

Ecco otto consigli raccolti dalla sociologa spagnola Valeria Fuentes:

Prenditi del tempo per metabolizzare

Lasciati andare alla tristezza e non cercare di soffocare e respingere i tuoi sentimenti, accompagna il tuo dolore.

Evita di crogiolarti nella disperazione, ma prenditi un attimo di tempo per stare solo con te stesso e riflettere per riuscire a riprenderti.

Accetta il fatto che non ti ama

Il passo più difficile è accettare che non prova i tuoi stessi sentimenti.

Rifletti sulle tue esigenze

Perché continuare a rincorrere una persona che non ti vuole? Analizza cosa provi veramente per questa persona. La vuoi davvero nella tua vita?

Queste sono solo alcune delle domande che possono aiutarti a capire perché non riesci a lasciarla andare.

Concentrarsi su come rendersi felici invece di riversare tutte le energie per rincorrere una persona che non ricambia i tuoi sentimenti aiuta a superare più velocemente questa fase.

Torna a essere pienamente te stesso

Quando vivi in ​​coppia, il tuo senso di individualità si trasforma da “io” a “noi”. Consolati pensando che hai vissuto tutta la tua vita senza questa persona, e ti sei innamorato di te stesso prima di innamorarti di lui.

Tu sei l’unico che può salvarti, non pensare che questo “crepacuore” possa rovinare la possibilità di diventare di nuovo quella bellissima persona.

Se non ti ami e non rispetti te stesso e se non ti dai valore per quello che sei, nessuno lo farà. Sei la persona più importante della tua vita, non dimenticarlo.

Rafforza la tua bellezza e la tua pace interiore

Parte del lasciar andare l’amore non corrisposto è conoscersi meglio.

Puoi ricostruire la tua quotidianità e superare le tue paure, provare nuove cose e vivere la tua vita come un’avventura.

Concentrati sul futuro, non sul passato.

Elimina la speranza

Devi chiudere il capitolo che tu e quella persona avete condiviso, e andare avanti.

Non puoi essere aperto alla possibilità che tornerà da te.

Se tieni vive le tue speranze, non dimenticherai mai e vivrai nel passato, immaginando un futuro che non arriverà mai.

Lascia che la vita ti dia ciò che ha da dare e vivi nel presente.

Sii forte

Quando senti quel dolore intenso e pensi che non ci sia niente di peggio che possa mai accaderti, sii forte.

Affronta la vita, sfida tutto e fai sapere al mondo che puoi superare qualsiasi cosa.

Innamorati

Innamorati della vita, dell’amore, della libertà e dell’indipendenza. Soprattutto, innamorati di te stesso.

Ricorda che qualcosa di buono verrà fuori da questo. La tua vita non è finita perché una persona ha smesso di amarti o perché non ricambia il tuo amore.

Tutto accade per una ragione, e arriverà un giorno in cui potrai amare di nuovo. Ti meriti la vita migliore, piena d’amore, ma te ne renderai conto solo dopo aver fatto questi passi.