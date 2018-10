Manovra Italia Europa – La Commissione europea ha risposto al governo italiano, bocciando il testo della legge di bilancio presentata lo scorso 15 ottobre.

Qui di seguito abbiamo riassunto tutti i passaggi degli ultimi giorni, spiegando il significato della bocciatura, mossa che non avveniva dal 2013.

Il botta e risposta tra governo italiano e Commissione Ue

15 ottobre: l’Italia invia a Bruxelles il testo della legge di bilancio, come previsto dalle scadenze

La sera del 15 ottobre il Consiglio dei ministri approva la manovra di 37 miliari, dopo giorni di tensioni. Pace fiscale, stop aumento dell’Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d’oro e quota 100 per la riforma Fornero.

Sono alcune delle principali misure della manovra da 37 miliardi approvata, dopo giorni di tensioni, dal Consiglio dei ministri la sera di lunedì 15 ottobre. (Qui tutto quello che c’è da sapere sulla legge di bilancio 2019).

Il documento italiano è stato caricato, nella mattinata di martedì 16 ottobre, sul portale dedicato della Commissione europea.

“Non è una vittoria della Lega ma degli italiani, i fatti lo dimostreranno”, ha commentato il vicepremier Matteo Salvini, che aggiunge: “È andata in Europa? Sì, penso proprio di sì”.

“Dopo averlo dimostrato sull’immigrazione e la sicurezza, anche su temi economici continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio. Fornero, flat tax, Equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento”, ha esultato il ministro dell’Interno.

E su Facebook Di Maio ha festeggiato: “Questa non è una semplice manovra, è un Nuovo Contratto Sociale che lo Stato stipula con i cittadini”.

18 ottobre: la commissione risponde al governo italiano chiedendo modifiche al testo

Il 18 ottobre il governo italiano ha ricevuto una dura lettera dalla Commissione europea in cui si contesta formalmente la manovra approvata il 15 ottobre 2018 dal Consiglio dei ministri e recapitata a Bruxelles per essere esaminata.

Secondo la Commissione, la decisione del governo italiano di pianificare “un’espansione fiscale vicina all’1 per cento di Pil, contro l’aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio dell’Unione europea, e la dimensione della deviazione (un divario di circa l’1,5 per cento del Pil) sono senza precedenti nella storia del Patto di Stabilità e Crescita”.

L’Italia viene quindi invitata da Bruxelles a modificare il contenuto della manovra. La lettera doveva essere inviata dalla Commissione entro due settimane dalla ricezione del testo di legge.

La Commissione “adotta il proprio parere entro due settimane dalla trasmissione del progetto di documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione chiede che sia presentato un progetto riveduto di documento programmatico quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. La richiesta della Commissione dev’essere motivata e resa pubblica”.

Nonostante le raccomandazioni dell’Ue, il governo italiano ha deciso di ignorare le parole della Commissione.

22 ottobre: l’Italia risponde alla commissione Ue, annunciando che non vuole apportare le modifiche richieste

Il 22 ottobre il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato una lettera di risposta alla Commissione europea, che il 18 ottobre ha contestato formalmente la manovra approvata il 15 ottobre.

Il governo avrebbe dovuto presentare all’Ue un testo modificato sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, che si era detta preoccupata per il contenuto del testo giunto a Bruxelles.

Nonostante l’invito del ministro di diminuire il deficit al 2,1 per cento, l’esecutivo ha deciso di lasciare inalterata la stima, che rimane così al 2,4 per cento, con il rischio che già domani 23 ottobre la Commissione invii una bocciatura formale del Documento programmatico di bilancio.

“Il governo italiano è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di Stabilità e crescita”, si legge nella lettera inviati dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “ma è fiducioso che la manovra di bilancio non esporrà a rischi la stabilità finanziaria né degli altri paesi membri dell’Unione Europea”.

“Una decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recuperare i livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana”, ha spiegato il ministro.

“Qualora i rapporti debito/Pil e deficit/Pil non dovessero essere in linea con quanto programmato, il governo si impegna a intervenire adottando tutte le necessarie misure affinché gli obiettivi indicati siano rigorosamente rispettati”.

Il premier Conte ha avuto un incontro con la stampa estera per rassicurare l’Unione europea e e i mercati sulla manovra.

23 ottobre: la Commissione Ue rispedisce al mittente la manovra, è la prima volta dal 2013

L’Ue aveva tempo fino al il 23 ottobre 2018 la Commissione europea doveva rispondere alla lettera inviata il 22 ottobre dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che confermava la volontà del governo italiano di procedere con la manovra senza apportare le modifiche richieste dall’Ue.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dall’agenzia stampa Agi, la Commissione ha deciso di bocciare il testo presentato dal governo italiano: è la prima volta dal 2013 che l’Ue rimanda al mittente una legge di Bilancio.

Prima d’ora infatti una simile situazione non si era mai verificata, tanto che nella lettera ricevuta dal governo italiano giovedì 18 si parlava di una “deviazione dalle regole senza precedenti”.

La bocciatura, di cui si aspetta la conferma ufficiale, non giunge come una notizia inaspettata al governo italiano, tanto che la sera prima il vicepremier Salvini aveva detto che era “pressoché certo”.

Anche l’apertura dei mercati era stata influenzata dalle prime avvisaglie di una possibile bocciatura, con il differenziale tra Bond e Btp che ha aperto a 312 punti.

Prossime tappe:

Una volta ricevuta la bocciatura, il governo ha 3 settimane di tempo per inviare un nuovo documento programmatico di bilancio sulla base delle regole europee e che dovrà ricevere nuovamente il parere della Commissione.

Le norme comunitarie stabiliscono che la Commissione debba presentare una propria opinione sui singoli bilanci nazionali entro la fine di novembre, motivo per cui è stata organizzata una riunione per il 21 novembre.

Se il governo decidesse di non apportare alcuna modifica, l’Ue procederebbe con l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo e violazione della regola del debito.

La bocciatura della manovra avrà degli effetti negativi anche sull’incontro dell’Eurogruppo previsto per il 5 novembre che riunisce i ministri economici e finanziari dei 19 Paesi della zona euro.

In ogni caso, la procedura di infrazione potrebbe essere aperta solo nella primavera del 2019, quando l’Ue chiederebbe il rientro dal disavanzo eccessivo, specificando anche dei precisi paletti temporali da rispettare.

Il processo quindi potrebbe durare un paio di anni per concludersi con sanzioni in caso di mancato rientro del disavanzo eccessivo.