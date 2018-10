Ecco “Vita ce n’è”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti | Testo | Canzone | VIDEO

Eros Ramazzotti è tornato. Il popolare cantautore italiano oggi (19 ottobre 2018) ha pubblicato il suo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album (con lo stesso titolo della canzone pubblicata oggi), in arrivo a novembre. Eros Ramazzotti Vita ce ne

Su YouTube è stato poi pubblicato anche il videoclip, diretto da Marc Klasfeld e a Miami, che racconta la storia d’amore di una coppia un po’ turbolenta.

Di seguito il testo di "Vita ce n'è". Canzone scritta da Eros Ramazzotti, Matteo Buzzanca e Domenico Calabró.

TESTO “VITA CE N’È”

Guardami negli occhi

non c’è niente da nascondere

non sarò mai pronto come vuoi tu

Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima

dammi un altro giorno io non mi fermerò

questo viaggio lo faremo insieme

tutto ha un senso e c’appartiene

Vita ce n’è, sai, ancora

l’amore che si rinnova

ripartiremo insieme

non c’è una direzione sola

per noi

per noi

Sento il sole tiepido

e se tu sarai la mia energia

io non mi fermerò

questo viaggio lo faremo insieme

tutto ha un senso e c’appartiene

Vita ce n’è, sai, ancora

l’amore che si rinnova

lo costruiremo insieme

non c’è una direzione sola

Se hai un sogno e non finisce

o è tutta verità

la nostra è una scommessa

fra due fuochi che si uniscono

io ci giurerei che un’altra vita in due è possibile

Vita ce n’è, sai, ancora

l’amore che si rinnova

ripartiremo insieme

non c’è una direzione sola

per noi

Vita ce n’è

vita ce n’è

vita ce n’è