Ecco dove si trovano le terme gratis di Milano

Lunedì 26 marzo 2018 Federico Sambruni e Marco Capedri, che in arte si definiscono i Capedit, hanno condiviso un nuovo video che ha già collezionato più di 100mila visualizzazioni sul social network Facebook, “Le terme gratis di Milano”.

I due giovani videomaker sono noti agli utenti di internet per aver condiviso, durante l’estate del 2017, un video dedicato alla Valle Verzasca, situata nel comune svizzero di Lavertezzo, e meglio nota come “le Maldive di Milano”, che ha ottenuto più di tre milioni di visualizzazioni e ha contribuito a portare migliaia di turisti nel comune poco conosciuto.

Il nuovo video diffuso dai Capedit è intitolato “Le terme gratis di Milano”, che si trovano a due passi dal capoluogo lombardo.

“Si tratta di una sorgente termale segreta in Valtellina, vicino a Bormio” hanno spiegato i due giovani ragazzi al quotidiano italiano Repubblica. “È conosciuta da pochissimi, tra le ultime terme libere in Italia e l’unica in Lombardia”.

E hanno concluso dicendo che “alcuni residenti della zona hanno già scritto commenti su Facebook perché abbiamo parlato di questo luogo sui social network”.

La Valtellina, situata in Lombardia, è la regione alpina che corrisponde al bacino idrico del fiume Adda, a monte del lago di Como, e si trova ad un paio d’ore di distanza da Milano.

