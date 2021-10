Addio Facebook, nasce Meta. L’annuncio di Zuckerberg: “Con il metaverso si apre un nuovo capitolo”

Facebook cambia nome, si chiamerà Meta: l’annuncio di Zuckerberg

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è diventata ufficiale: Facebook cambia nome in Meta.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Zuckerberg durante la conferenza annuale di Facebook, Connect, in cui il fondatore del social più noto al mondo ha illustrato la nuova fase dell’azienda.

“Sono orgoglioso di quello che abbiamo costruito fino ad oggi e aspetto con entusiasmo quello che verrà domani, superando i vincoli del presente, degli schermi, dei confini dello spazio e della fisica, per spostarci verso un futuro dove tutti possono essere sempre presenti gli uni con gli altri, creare nuove opportunità e fare nuove esperienze – ha dichiarato Zuckerberg – È un futuro che va al di là di di una singola azienda e che sarà fatto da tutti noi”.

In realtà, come sottolineato dallo stesso Zuckerberg, Meta, il cui significato è “oltre”, sarà il nuovo nome della società che ha sotto il suo controllo Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, i cui nomi, invece, rimarranno invariati.

Ma aldilà della questione nome, il ceo di Facebook ha anche condiviso la sua visione di futuro, rappresentata dal metaverso, ovvero uno spazio social virtuale in 3D dove si potranno condividere esperienze immersive con altre persone, anche quando non si può stare insieme fisicamente – e fare insieme cose che non si potrebbero fare nel mondo fisico.

Dall’istruzione al fitness, dal lavoro all’intrattenimento: il metaverso, nella visione di Zuckerberg, permetterà, attraverso avatar tridimensionali, di vivere tutte queste esperienze senza muoversi da casa con l’obiettivo di aiutare le persone a connettersi, scoprire nuove community e far crescere le imprese.

“In questo momento, il nostro brand è così strettamente legato a un prodotto che non può assolutamente rappresentare tutto ciò che stiamo facendo oggi, figuriamoci in futuro. Nel corso del tempo, spero che saremo visti come un’azienda del metaverso e voglio che il nostro lavoro e la nostra identità siano ancorati a ciò che stiamo costruendo” ha aggiunto Zuckerberg che con questo annuncio spera di lasciarsi alle spalle tutte le polemiche che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane.