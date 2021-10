Facebook cambierà nome: presto l’annuncio ufficiale

Secondo il noto sito di tecnologia The Verge, la prossima settimana Facebook potrebbe annunciare che cambierà nome alla sua società principale. Il cambiamento dovrebbe riguardare soltanto la nomenclatura aziendale, e non i prodotti. Il fondatore e ceo del gigante dei social network, Mark Zuckerberg, illustrerà la novità in occasione della conferenza annuale dell’azienda, ‘Connect’, in programma il 28 ottobre, anche se il nuovo nome potrebbe essere svelato prima di allora.

La decisione di Facebook è simile a quella presa da Google qualche anno fa, quando decise di cambiare nome alla società che controlla i suoi servizi e di chiamarla Alphabet e usando il nome “Google” soltanto per il suo prodotto più famoso, il motore di ricerca.

La notizia giunge mentre Facebook si trova sotto una crescente pressione da parte del Congresso Usa, per le accuse lanciate dalla ex dipendente France Haugen riguardo ai presunti rischi per i più giovani e per la democrazia, rappresentato dal gigante dei social media. A rovinare l’immagine di Facebook nelle ultime settimane ha contribuito anche il recente blackout di cinque ore subito dal social network, insieme all’app WhatsApp, a causa di un errore tecnico.