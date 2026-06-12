Facebook e Instagram non funzionano oggi venerdì 12 giugno 2026, le app di Meta, infatti, sono down. È quanto risulta da migliaia di segnalazioni in tutto il mondo da parte di numerosi utenti che non riescono a usufruire dei servizi delle app di proprietà di Mark Zuckerberg. Su X, il social di proprietà di Elon Musk, gli hashtag #facebookdown e #instagramdown sono immediatamente diventati virali. I problemi lamentati dagli utenti sono diversi: alcuni non riescono a caricare la pagina, altri, invece, si sono ritrovati “fuori” dalle app senza riuscire a rientrarvi. Il problema riguarda soprattutto Facebook, mentre su Instagram si verificano soprattutto rallentamenti nel caricare le pagine o nel pubblicare post. Anche Business Meta, lo strumento attraverso il quale editor e creator pubblicano i propri contenuti, risulta non funzionante al momento. Non si segnalano problemi per il momento, invece, a WhatsApp, l’altra app del gruppo Meta. L’azienda non ha ancora fornito dettagli su quello che sta succedendo. Con il trascorrere dei minuti, però, aumenta il numero di utenti che lamenta problemi sia su Facebook che su Instagram.