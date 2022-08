Vuelta 2022: la resurrezione di Sam

L’irlandese Sam Bennett (Bora Hansgrohe) ha vinto in volata la seconda tappa della 77esima Vuelta Espana lungo i 179 chilometri pianeggianti che portavano da s’Hertogenbosch ad Utrecht. Il trentaduenne sprinter dell’isola verde ha colto la sua quarta vittoria nella corsa spagnola, nona nei grandi giri, precedendo, in volata, il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) ed il campione del Belgio Tim Merlier (Alpecin Deceuninck).

Immutata la classifica generale che vede l’olandese Robert Gesink (Jumbo Visma) in maglia roja davanti ai suoi sette compagni di squadra. Seguono gli uomini della Ineos Grenadiers, staccati di 13″, che precedono d’un secondo i componenti della Quick Step Alpha Vynil, giunti terzi nella cronometro a squadre che ha aperto la Vuelta 2022.

Domani andrà in scena la terza frazione, ultima nei Paesi Bassi. Si pedalerà per 192 chilometri con partenza ed arrivo a Breda. Sarà l’ultimo traguardo a disposizione dei velocisti per molti giorni. Scontata la volata del gruppo.