C’è un caso di positività al Coronavirus nel calcio italiano: riguarda il Venezia, squadra che milita in serie B. Dopo una serie di tamponi effettuati dal club venerdì scorso, è emerso che il calciatore Gian Filippo Felicioli ha il Covid-19. La squadra, dopo aver appreso la notizia, ha sospeso gli allenamenti. Come previsto dal protocollo varato alla Lega Calcio, i componenti del club sono ora in isolamento, in attesa di ricevere gli esiti di un nuovo ciclo di tamponi. Felicioli, asintomatico, si trova in isolamento nella propria abitazione, e secondo quanto riferiscono i medici del Venezia è in buone condizioni.

Il campionato di serie B ripartirà tra tre giorni, e il Venezia sarebbe impegnato nella gara di Udine contro il Pordenone. La società ha fatto sapere che attende comunicazioni dalla Lega Calcio per capire se la squadra potrà scendere in campo. Al momento comunque il match di sabato 20 col Pordenone è confermato. L’ultimo protocollo varato da Figc e Lega Calcio prevede che, in caso di positività di un membro di una squadra (calciatore o componente dello staff tecnico) il campionato non vada sospeso, e che lo stesso club possa continuare a disputare le partire, ovviamente dopo che siano stati effettuati tutti i test del caso per verificare eventuali altri casi di positività.

Qui tutte le ultime notizie di sport

Potrebbero interessarti L’ex arbitro Collina: “Mi piace la Meloni, è un’ottima leader” Calciomercato, ufficializzate le date della stagione 2020-2021 Morto A 82 anni il padre di Giuseppe Giannini