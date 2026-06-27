Uruguay Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

URUGUAY SPAGNA STREAMING TV – Oggi, sabato 27 giugno 2026, alle ore 2 (ora italiana) Uruguay e Spagna scendono in campo allo stadio Guadalajara (Messico), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Uruguay Spagna in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Uruguay e Spagna sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 2 (orario italiano) di oggi, sabato 27 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Uruguay e Spagna, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Caceres/Gimenez, Vina/Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M. Araujo; Vinas, Nunez

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams