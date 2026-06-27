Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 00:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Uruguay Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Uruguay Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

URUGUAY SPAGNA STREAMING TV – Oggi, sabato 27 giugno 2026, alle ore 2 (ora italiana) Uruguay e Spagna scendono in campo allo stadio Guadalajara (Messico), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Uruguay Spagna in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Uruguay e Spagna sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 2 (orario italiano) di oggi, sabato 27 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Uruguay e Spagna, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Caceres/Gimenez, Vina/Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M. Araujo; Vinas, Nunez

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams

IL CALENDARIO COMPLETO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Norvegia Francia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Senegal Iraq streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Stadi da rifare (non solo per il calcio)
Ti potrebbe interessare
Sport / Norvegia Francia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Senegal Iraq streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Stadi da rifare (non solo per il calcio)
Sport / Curacao Costa d’Avorio streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Ecuador Germania streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Scozia Brasile streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Svizzera Canada streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Bosnia Qatar streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Inghilterra Ghana streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Portogallo Uzbekistan streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Ricerca