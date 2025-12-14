Udinese Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Udinese Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

UDINESE NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 15 Udinese e Napoli scendono in campo al Bluenergy Stadium di Udine, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Udinese Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Udinese e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Udinese Napoli è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 14 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Udinese Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Vergara, McTominay, Spinazzola; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.