Roma Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20,45 Roma e Fiorentina scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Fiorentina è in programma per le ore 20,45 di oggi, lunedì 4 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Fiorentina in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.