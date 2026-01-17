Udinese Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Udinese Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

UDINESE INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 15 Udinese e Inter scendono in campo alla Bluenergy Arena di Udine, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Udinese Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Udinese e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Udinese Inter è in programma per le ore 15 di oggi, sabato 17 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Udinese Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu