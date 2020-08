Dal 29 agosto al 20 settembre si corre il Tour de France 2020, la corsa a tappe più importante del mondo che – come tutte le competizioni sportive – ha subito ritardi a causa della pandemia di Coronavirus. I corridori percorreranno 3.483 chilometri: da Nizza fino al classico arrivo agli Champs Elyseé. In tutto 21 tappe. Meno occasioni per i velocisti e già due arrivi in salita nella prima settimana, in generale saranno 6 con ben 7 tappe di montagna. Nell’ultima settimana previsti tre arrivi in quota e la cronoscalata la Planche des Belles Filles. Ma quali sono le 21 tappe del Tour de France 2020? Di seguito l’elenco con tutti i dettagli.

Prima tappa Nizza-Nizza (156 chilometri) – La prima frazione è adatta ai velocisti, percorso breve con due salite di terza categoria.

Seconda tappa Nizza-Nizza (186 chilometri) – Tappa adatta alle fughe. Si sale sul famoso Col de Turini di prima categoria con scollinamento a novanta dal traguardo, nel finale due strappetti con la Col d’Eze e Col de Quatres Camine a nove dal traguardo.

Terza tappa Nizza-Sisteron (198 chilometri) – Classica tappa vallonata francese con poca pianura ma anche poco terreno per fare selezione (tre colli di terza e uno di quarta categoria).

Quarta tappa Sisteron-Orcieres (160 chilometri) – Il primo arrivo in salita del Tour 2020. Ci sono tre gpm facili prima dell’ultima salita che porta al traguardo di 1.825 metri di 7.1 chilometri ad una pendenza media del 6.7 per cento.

Quinta tappa Gap-Privas (183 chilometri) – Frazione relativamente facile come altimetria. Solo due colli di quarta categoria come asperità.

Sesta tappa Le Teil-Mont Aigual (191 chilometri) – Tappa totalmente pianeggiante per 150 chilometri, poi finale in salita con prima il Col de Mourezes e poi subito il Col de la Lusette (11 chilometri al 7.3 per cento) con scollinamento a 14 dal traguardo. In cima non c’è discesa, anzi gli ultimi sei chilometri sono ancora in leggera salita fino ai 1.560 metri del traguardo con pendenze leggere del 4 per cento.

Settima tappa Millau-Lavaur (168 chilometri) – Frazione pianeggiante con due Gpm di poco conto e arrivo quasi certamente in volata.

Ottava tappa Cazeres sur Garonne-Loudenvielle (141 chilometri) – Tappa durissima, breve e con tre importanti salite: Col de Mente a 80 dal traguardo, Port de Bales (11 chilometri al 7.7 per cento) e Peyresourde (9.7 chilometri al 7.85) con scollinamento a 1.569 metri a 12 dal traguardo. Finale in discesa verso Loudenvielle.

Nona tappa Pau-Lauruns (153 chilometri) – Difficile un arrivo in volata con due colli di prima categoria, può partire una fuga da lontano oppure l’attacco decisivo può essere sferrato sul Col de Marie Blanque (7.7 chilometri all’8.6 per cento) a 18 chilometri dal traguardo.

Decima tappa Chateau de l’Oron-Saint Martin de Re (168 chilometri) – Frazione totalmente pianeggiante.

Undicesima tappa Chatellailon Plage-Poitiers (167 chilometri) – Altra frazione totalmente pianeggiante.

Dodicesima tappa Chauvigny-Sarran Correze (218 chilometri) – Due colli di quarta e uno di terza, più una insidiosa salita finale di seconda categoria.

Tredicesima tappa Chatel Guyon-Puy Mary Cantal (191 chilometri) – Sette Gpm totali di cui due di prima categoria e l’arrivo è in salita a 1.589 metri con una scalata al Passo di Peyrol di 5.4 chilometri all’8.1 per cento di pendenza media.

Quattordicesima tappa Clermont Ferrand-Lione (194 chilometri) – Cinque Gpm ma gli ultimi due sono di quarta categoria.

Quindicesima tappa Lione-Grand Colombier (174 chilometri) – Negli ultimi 76 chilometri si scalano in sequenza Selle de Fromentel (11.8 chilometri all’8.1 per cento), Col de la Biche (6.9 chilometri all’8.9 per cento) e infine arrivo in salita Hors Categorie al Colombier per 17.4 chilometri di erta al 7.1 per cento di pendenza media. Potrebbe essere una tappa decisiva per la generale.

Sedicesima tappa La Tour du Pin-Villard de Lans (164 chilometri) – Cinque Gpm e soprattutto il prima categoria del Saint Nizier du Moucherotte situato a 21 chilometri dall’arrivo e con pendenze medie del 6.5 per cento con lunghezza di 11 chilometri.

Diciassettesima tappa Grenoble-Meribel (170 chilometri) – Tappone alpino con due Hors Categorie nel finale di corsa. Si scalerà prima il Colle della Maddalena di 17 chilometri con pendenze medie dell’8.4 per cento, poi arrivo in salita a Meribel dopo altri 21 chilometri e una pendenza media del 7 per cento.

Diciottesima tappa Meribel-La Roche sur Foron (175 chilometri) – Cinque Gpm con due di prima e un Hors Categorie. Subito Cormet de Roselend, poi Route de Villes, Col de Saisies, Col de Aravis e infine l’Hors Categorie con il Plateau Glieres di 6 chilometri con pendenze medie dell’11 per cento. Scollinamento a 30 dal traguardo.

Diciannovesima tappa Bourg en Bresse-Champagnole (166 chilometri) – Frazione vallonata con un solo Gpm di quarta categoria a metà percorso.

Ventesima tappa Lure-La Planche des Belles Filles (36 chilometri) – Unica cronometro della corsa con arrivo in salita. I primi quattordici chilometri di cronometro sono sostanzialmente in piano, poi si sale verso il Col de Chevestraye con pendenze non durissime, infine ultimi sei chilometri verso Planche des Belles Filles con pendenze dell’8.5 per cento.

Ventunesima tappa Mantes la Jolie-Parigi (122 chilometri) – Classica passerella finale verso Parigi.

Streaming e tv

Dove vedere le tappe del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali. Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.