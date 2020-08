Tour de France 2020, oggi la terza tappa: Nizza-Sisteron (198 km)

Il Tour de France 2020 oggi, lunedì 31 agosto 2020, lascia Nizza con la terza tappa che si concluderà a Sisteron dopo 198 chilometri di corsa. Ad essere protagonisti, molto probabilmente, saranno i velocisti anche se il percorso sarà vallonato e con 4 Gpm. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla tappa di oggi.

Il percorso

Nei primi 100 chilometri non c’è pianura, si salirà sul Col di Pillon (8 chilometri al 5.4 per cento), sul Col de la Faye (5.3 chilometri al 4.8 per cento) e sul Col de Leques (6.9 chilometri al 5.4 per cento). Salite ravvicinate che consentiranno una fuga ma non faranno selezione tra i velocisti. La seconda parte di tappa è più facile, tutta in leggera discesa tranne che per il quarta categoria del Col de l’Orme a oltre 40 dal traguardo.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la terza tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della prima settimana (9 giorni):

1a tappa – sabato 29 agosto: Nice – Nice (156 km)

2a tappa – domenica 30 agosto: Nice – Nice (187 km)

3a tappa – lunedì 31 agosto: Nice – Sisteron (198 km)

4a tappa – martedì 1 settembre: Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa – mercoledì 2 settembre: Gap – Privas (183 km)

6a tappa – giovedì 3 settembre: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

7a tappa – venerdì 4 settembre: Millau – Lavaur (168 km)

8a tappa – sabato 5 settembre: Cazères – Loudenvielle (140 km)

9a tappa – domenica 6 settembre: Pau – Laruns (154 km)

