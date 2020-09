Tour de France 2020, oggi la settima tappa: Millau-Lavaur (168 km)

Tour de France 2020, oggi la quinta tappa: Millau-Lavaur (168 km)

Il Tour de France 2020 oggi, venerdì 4 settembre 2020, è pronto a ripartire. Dopo la tappa di ieri (vinta da Alexey Lutsenko), i corridori sono pronti a rimettersi in sella per la settima tappa. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Il percorso

Quella di oggi, 4 settembre, non sarà una tappa pianeggiante, anzi la prima parte è mossa, ma il finale può consentire alle squadre degli sprinter di riprendere eventuali fughe. La strada è vallonata per circa 100 chilometri con i Gpm di terza categoria de la Cote de Luzenson e soprattutto del Col de Peyronnenc, lungo 11 chilometri con pendenze medie del 3.9 per cento. Salite che daranno vita a una fuga. Nella seconda parte, decisamente più pianeggiante, il gruppo potrà rientrare. Da Castres in avanti, chilometro 124, è tutta pianura fino al traguardo. Attenzione al vento!

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la settima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della prima settimana (9 giorni):

1a tappa – sabato 29 agosto: Nice – Nice (156 km)

2a tappa – domenica 30 agosto: Nice – Nice (187 km)

3a tappa – lunedì 31 agosto: Nice – Sisteron (198 km)

4a tappa – martedì 1 settembre: Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa – mercoledì 2 settembre: Gap – Privas (183 km)

6a tappa – giovedì 3 settembre: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

7a tappa – venerdì 4 settembre: Millau – Lavaur (168 km)

8a tappa – sabato 5 settembre: Cazères – Loudenvielle (140 km)

9a tappa – domenica 6 settembre: Pau – Laruns (154 km)

