Tour de France 2020, oggi la sesta tappa: Le Teil-Mont Aigual (199 km)

Il Tour de France 2020 oggi, giovedì 3 settembre 2020, è pronto a ripartire. Dopo la “tranquilla” tappa di ieri (vinta da Wout Van Aert) e la penalizzazione inflitta all’ex maglia gialla, Alaphilippe (Adam Yates è la nuova maglia gialla), i corridori sono pronti a rimettersi in sella per la sesta tappa. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Il percorso

La sesta tappa del Tour de France 2020 prevede la partenza da Le Teil e l’arrivo a Mont Aigual: 199 chilometri con un finale interessante e scoppiettante, dove, con una buona tattica di gara, si potrebbero creare gap tra i big. I primi 140 chilometri sono pianeggianti, nulla da segnalare se non il traguardo volante di Saint Hippolyte, poi le prime salite: gpm di terza categoria del Gap de Coste, 2 chilometri al 7.3 per cento e il Col de Mourezes di 6 chilometri la 4.8 per cento. Poi il finale: a 25 dall’arrivo inizia il Col de la Lusette, prima categoria di 11 chilometri al 7.3 per cento con massime dell’11 per cento. In cima non c’è discesa, prima un falsopiano di qualche chilometro, poi gli ultimi 7 in costante salita al 3-4 per cento.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la sesta tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della prima settimana (9 giorni):

1a tappa – sabato 29 agosto: Nice – Nice (156 km)

2a tappa – domenica 30 agosto: Nice – Nice (187 km)

3a tappa – lunedì 31 agosto: Nice – Sisteron (198 km)

4a tappa – martedì 1 settembre: Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa – mercoledì 2 settembre: Gap – Privas (183 km)

6a tappa – giovedì 3 settembre: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

7a tappa – venerdì 4 settembre: Millau – Lavaur (168 km)

8a tappa – sabato 5 settembre: Cazères – Loudenvielle (140 km)

9a tappa – domenica 6 settembre: Pau – Laruns (154 km)

