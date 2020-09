Tour de France 2020, oggi la quarta tappa: Sisteron-Orcières-Merlette (160 km)

Il Tour de France 2020 oggi, martedì 1 settembre 2020, lascia Sisteron con la quarta tappa che si concluderà a Orcières-Merette dopo 160 chilometri di corsa. Si tratta del primo arrivo in salita di questo Tour: un modo per testare i big della corsa. Ci sono tre gpm facili prima dell’ultima salita che porta al traguardo di 1.825 metri di 7.1 chilometri ad una pendenza media del 6.7 per cento.

Il percorso

Nel percorso ci sono 5 Gran premi della montagna. Eccoli nel dettaglio: dopo 67,5 km il Col du Festre (7,6 km al 5,3%, terza categoria); dopo 97,5 km la Cote de Corps (2,2 km al 6,3%, quarta categoria); dopo 122,5 km la Cote de l’Aullagnier (3 km al 6,4%, terza categoria); dopo 141,5 km la Cote de Saint Leger les Melezes (2,8 km al 6,8%, terza categoria); la salita finale – 1.825 metri, Orcieres-Merlette – misura 7,1 km al 6,7% di pendenza.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la quarta tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della prima settimana (9 giorni):

1a tappa – sabato 29 agosto: Nice – Nice (156 km)

2a tappa – domenica 30 agosto: Nice – Nice (187 km)

3a tappa – lunedì 31 agosto: Nice – Sisteron (198 km)

4a tappa – martedì 1 settembre: Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa – mercoledì 2 settembre: Gap – Privas (183 km)

6a tappa – giovedì 3 settembre: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

7a tappa – venerdì 4 settembre: Millau – Lavaur (168 km)

8a tappa – sabato 5 settembre: Cazères – Loudenvielle (140 km)

9a tappa – domenica 6 settembre: Pau – Laruns (154 km)

