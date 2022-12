“Tifo Roma e me ne vanto, perizoma e tacco alto, Damiano va**anculo”. Lo striscione polemico, esposto dai tifosi della Lazio, è apparso nei pressi dello stadio Olimpico. Bersaglio della colorita frase è Damiano David, il cantante dei Maneskin. Una diatriba nata un paio di giorni fa, quando su Twitter è stato pubblicato un video che testimoniava una rissa durante un concerto della band a Philadelphia. Damiano ha ripreso il video commentando che la cosa peggiore del filmato era “una ragazza con la maglia della Lazio”. Il frontman d’altronde non ha mai nascosto il forte tifo giallorosso e spesso va in curva Sud per tifare per gli uomini di Mourinho. La società biancoceleste ha risposto ironicamente citando una canzone dei Maneskin: “Sai com’è? Siamo fuori di testa ma diversi da loro…”. L’ultima, si spera, puntata del botta e risposta è arrivata nella serata di ieri con lo striscione dei tifosi laziali.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022